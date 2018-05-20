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Erdoğan'dan İzzetbegoviç'in kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, şehitlik anıtına ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.

Vatandaşlar, "Hoşgeldin Reis", "Yanındayız" sloganları attı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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