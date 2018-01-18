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Erdoğan'dan kritik ABD açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 09:20 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'de 'Sınır Güvenlik Gücü' oluşturma çabalarına tepki gösterirken "Amerika'yla aramızdaki görüş ayrılıklarını müzakere yoluyla çözmekten yanayız. Ama Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sahada askeri inisiyatif almaktan da çekinmeyiz" dedi.

Erdoğan'dan kritik ABD açıklaması

Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'ya konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

CHP'DE YALAN ÇOK

Devlet Bahçeli, Afrin ve milli güvenlik konularında hükümete tam destek olduğunu ilan etti. BBP de öyle. Ama CHP lideri bu konuda neredeyse eleştiren bir tavır içinde...

Bunlardan başka bir şey bekleyemezsiniz. Hiçbir zaman bu milletin yanında yer almadılar ki. Şu anda yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali Adalar meselesini de AK Parti iktidarının üzerine yıkmak istiyorlar. Bizimle ne ilgisi var? Zaten orada Yunanlılar malum hepsi şu an işgalci konumunda. Bizim elimizde olup da hangi adayı kalkıp Yunanlılara verdik? Bunlarda yalan çok.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan karar, sizin hep vurguladığınız "Dünya 5'ten büyüktür" söyleminizin doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu karar sonrasında artık yeni bir dünya var diyebilir miyiz?

BM ve bu yapının en önemli organlarından biri olan Güvenlik Konseyi, Birinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen dünya nizamının, İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında yeniden düzenlenmesinin ürünüdür. Tabii, bu yapıyı kuran ülkeler, kontrolü tamamen ellerinde tutacak mekanizmaları da oluşturmuşlardır. Güvenlik Konseyi'nde ihdas edilen 5 daimi üyelik statüsü ve bunların veto hakkı, işte bu çarpıklığın bir tezahürüdür. Yaklaşık 70 yıldır dünyanın hiçbir ciddi meselesine çözüm bulamayan bu çarpık sistemin daha fazla yürüyemeyeceğini, açık yüreklilikle ifade etmek bize nasip oldu. Yaşanan her gelişme, BM ve Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

2019'DA SIKINTI YAŞANMAZ

Hem siz hem Sayın Bahçeli, şer ittifakına karşılık yerli ve milli ittifaka işaret ediyorsunuz. 2019 seçim sonuçlarına dair bir tahmininiz olur mu?

Bize karşı bir şer ittifakı olduğu ortada. CHP'nin öncülüğünde çeşitli partiler ve kesimler arasında bir süredir yürütülen görüşmeler, kamuoyunun malumu. Bu durum karşısında, ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda benzer düşünceleri paylaştığımız MHP'yle bizim de ortak bir tutum belirlememizden daha tabii bir şey yoktur. Bu yerli ve milli duruşa katılacak daha başka partilerin de olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin oy potansiyeli, seçimlerde aldığı neticelerden belli. MHP'nin ve diğer kesimlerin de desteğiyle, 2019 seçimleri için bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylememiz mümkündür. Tabii bunun için çalışmamız, sahada ter dökmemiz gerekiyor.

CHP İLE HDP 2 SORUNLU PARTİ

CHP'nin HDP ile aynı blokta yer almasını, Cumhuriyeti kuran parti olması sebebiyle nasıl değerlendirirsiniz?

Mevcut CHP yönetimi, hem tek parti döneminin faşizan zihniyetini hortlatmak, hem de ülkemizin demokratik kazanımlarını yok etmek için adeta yemin etmiş görüntüsü veriyor. Aynı şekilde HDP yönetiminde de ciddi sorunların, görüş ayrılıklarının yaşandığını biliyoruz. İki sorunlu partinin bir araya gelmesinden sağlıklı bir netice çıkmayacağı gün gibi aşikârdır.

'EKONOMİK ŞAHLANMA 2018'DE DE SÜRECEK'

"Gezi olaylarından beri ekonomimizi yıkmak için defalarca sabotajlar yapıldı, tuzaklar kuruldu. Milletimizle birlikte bu oyunların hepsini de yerle yeksan ederek bugünlere geldik. Yüzde 3.2'lik büyüme oranıyla kapattığımız 2016'nın ardından, 2017 adeta yeni bir şahlanış dönemi oldu. İlk 3 çeyrekte yüzde 7.4'lük büyüme oranı elde ederek, Türkiye'nin sırtının öyle kolay kolay yere getirilemeyeceğini gösterdik. Ekonomideki şahlanmayı 2018'de de sürdüreceğimize inanıyorum. Durmak yok, yola devam..."

'2019 ZEMİNİ İTTİFAKLARA UYGUN'

"2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ittifaklara uygun bir zemine sahiptir. Bu konuda, partilerimiz arasında kurulan komisyon vasıtasıyla yürütülen bir çalışma var. İttifakın, ilk aşamada, milletvekili seçimlerini ve mahalli seçimleri kapsamayacağı anlaşılıyor. Baraj meselesi, yapılan görüşmelerde netleşecek. Siyasi istikrarın Meclis'te de devamı açısından belirli bir baraj gerekebilir. Ayrıca, uyum yasalarıyla şekillenecek yeni yönetim yapımızın mimarisi konusunda da MHP'nin görüşlerini almak istiyoruz."

'CHP DAHA DA MARJİNAL HALE GELİYOR'

"Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise, ülkemizde yerli ve milli duruş sahipleri ile müstemleke zihniyetinin esiri olanlar arasındaki farkı ortaya koyuyor. 15 Temmuz, bu bakımdan tam bir turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. MHP, darbe girişiminin ilk anından itibaren safını yerli ve milli güçlerden yana kullanmıştır. CHP ise genel başkanının darbe gecesi havalimanından kaçmasından itibaren, anamuhalefet sıfatına asla yakışmayan savrulmalar yaşamaktadır. Terör örgütleri için adalet yürüyüşü yapıp 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek kadar ölçüyü kaçıran bu partinin, hızla siyaset tarihindeki tozlu raflarda yerini almaya doğru gittiğini görüyoruz. Her geçen gün biraz daha marjinalleşen bir partiden anamuhalefet partisi olmaz."

'BİZİ KURGU MAHKEMELERLE CAYDIRAMAZLAR'

ABD'nin YPG ile kurduğu ilişkiler, FETÖ elebaşısının iadesi konusunda Türkiye'nin taleplerine kulak tıkaması ve Sarraf davasını düşündüğümüzde iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki seyriyle ilgili neler söylersiniz?

Türkiye, terör konusunda ilkeli duruşu olan bir ülkedir. Terör örgütlerinin tamamına karşı, söylemine, mahrecine, ideolojisine, ilişkilerine bakılmaksızın ortak tutum belirlenmesini istiyoruz. Amerika'dan talebimiz de budur. DEAŞ'la FETÖ'nün, PKK'yla PYDYPG'nin farkının olmadığını kabul etmeyen hiçbir anlayışın, terörle etkin mücadele yürütebilmesi mümkün değildir. Bunun üzerine bir de, doğrudan ülkemizi hedef alan, tamamen kurgu ürünü bir takım hukuki ve siyasi manevralar gelince, ister istemez dostlarımızın samimiyetini sorgulama ihtiyacı duyuyoruz. Suriye'de terör koridoru oluşturmaya yönelik son hamle de, tüm bu olup bitenlerin üzerine adeta tüy dikmiştir. Türkiye, böyle bir terör koridoruna, ne pahasına olursa olsun izin vermeyecektir. Ne tam bir komedi sahnesini andıran kurgu mahkemeler, ne diplomatların laf cambazlıkları, ne de örtülü tehditler bizi kararlılığımızdan caydıramaz. Amerika'yla aramızdaki görüş ayrılıklarını müzakere yoluyla çözmekten yanayız. Ama Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sahada askeri inisiyatif almaktan da çekinmeyiz.

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var
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Anahtar Kelimeler:
ABD Recep Tayyip Erdoğan Suriye

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
chp partinin içi ne oldugu besbelli de, o partinin %20-25 küsür oy alması çok acaip. bunların seçmenleri kör mü artık cahil mi ne bileyim insan diyecek bir şey bulamıyor.
@ayrla25 chp seçmeninine kör diyosun ya hadi chp nin yüzde 20 -25 i kör ama akp nin yüzde 50 si kör tutturmuşlar bi yol yaptı hırsızlıklarını gören yok fetönün kucağına oturdular gören yok pkk ile masaya oturdular gören yok apoya sayın mehmetçiğe kelle dediler gören yok 18 sene önce tek servetim bu parmağımdaki yüzük deyip şimdi dünya zenginleri sıralamasında ilk onda nasıl oldu bu gören yok daha çok kör olduğunuz nokta var ama buraya sığmaz anlayacağın sizin körlüğünüz daha vahim
E SİZ BOP KAPSAMINDA EŞBAŞKAN OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIYORSUNUZ CHP DE BUNA KARŞI DURUYOR...BİLİYORSUNUZ CHP BOP. DEDİĞİNDE SİZ ''ALMIŞLAR ELLERİNE BİR KAĞIT PARÇASI,BÜYÜK ORTA DOĞUYMUŞ DA BİLMEM NEYMİŞ,BUNU ISPATLAYAMAYAM HAYSİYETSİZDİR'' DEMİŞTİNİZ ..BİR SÜRE SONRA DA ''BİZ ORTADOĞU PROJESİNİN EŞ BAŞKANLIĞINI YAPIYORUZ'' DİYE MECLİSTE AÇIKLAMA YAPMIŞTINIZ...YANİ CHP Yİ SİZ DOĞRULAMIŞ OLDUNUZ...FORMALİTEDEN AMERİKAYA SERT ÇIKMAK FALAN KAYIKÇI KAVGASI GİBİ OLMUYOR MU? BAL GİBİ HEMDE....
Akp amerikan kıblesini değiştirmez.Bop partisidir.Görevi amerikan çıkarları doğrultusunda ortadoğuyu şekillendirmektir.Akp ancak koyunlarına girer.Gerisi hikaye.Afirnde Ruslar var.Menbiçte amerika amerika akp yi kandırdı.Menbiç e gir arkandayız.Çürük bedelli oğlanlarla bu kadar milli olunur.Gerçekkk buuu.Me me me lerin zoruna gitmesin.Bunu da unutursunuz.
@muratfitil Bir bop tutturmuşunuz da ,chp neye hizmet ediyor, Afrinden sonra münbiç'e de gireceğiz diyor, bu ne aceleci eleştiri ,bekleyin afrin den sonra girmezse yazarsın bu eleştiriyi, afrinde ruslar varmı, münbiç te amerika , senin anlamadığın pyd, ypg aynı biz afrin de rusları münbiçte amerikayı vurmayacağız iki yerde de pyd yi vuracağız.. kahveden bakkala sigara almaya üşenen sizlerin bu kadar acele eleştirinizi haksız ve artniyetli buluyorum. Siz 15 sene önce amerikaya yalvaran imf ye yalvaran ülkeyi unuttuğunuz için siz koyun olmayasınız. Biz hatırladığımız için ayaktayız...
@muratfitil doğru.. bu sadece seçioyunlarından biri.. büyuk resi amerikayı dize getirdi tıpkı one munıt gibi...
BİLALLE-BURAKDAMI GİDECEKK..HADİ CANIMMM..?!!..
SAHADA OLMAK ŞARTIYLA DURMAK YOK YOLA DEVAM REİSİM......
meydanı boş bulmuş atıp atıp tutar ÜLKE ne halde huzur yok geçim zor yalan çok istismar çok ADALET yok ama yukarda ALLAH var cezası ağır olacak
@benav_2016 Allah (cc)a mekan isnat edilmez. yukarda demek yanlış
hay CHP kadar taş düşsün başına be..iki cümleden biri CHP ya,işine bak işine..
ABD yıllar önce Vietnam da nasıl hüsrana uğradıysa Suriye dede aynı hüsrana uğrayacak.Her kuşun etinin yenmediğini öğrenecek.Biz ŞEHİT olmaya hazır ız.Coniler GEBERMEYE hazır mı.ABD nin başındaki IQ seviyesi düşük serseri kovboy bu bir film değil hayatın gerçeği.Anlayacaksın lakin vakit geçmiş olacak.
reis , CIA 'de bir cılgın var ortadogu ile yapboz gibi oynuyor ,muhtemelen bir kadın ve israilli aynı hatayı ırakta 'da yaptılar , abd , 9 yıl boyunca ırak'ta barzaniye kurdugu üslerle dadılık yaptı , 2011 de askerlerini cektikten sonra bir anda ortaya işid çıkıverdi ,şu tesadüfe bakın....20 yıl sonra abd'li biri cıkar suriyedeki herşeyi tüm hatalarıyla kabul eder.
ADAMA BAK ÇALDILAR ÇIRPTILAR HIRSIZLIKTAN KAMU MALINI YAĞMALAMAKTAN BAŞKA HER ŞEY SUÇ...BUNA KARŞI ÇIKAN DA ŞER İTİFAKI HIRSIZLAR YERLİ VE MİLLİ ÇEK BİR ''...bakara ve makara ...'' EGEMEN BARIŞ
SORUN CHP NİN SORUNLU OLMASI DEĞİL ..... SORUN ÜLKEYİ YÖNETEN AKP NİN KARARSIZ NET OLMAYAN .. TUTARSIZ POLİTİKALARI .... YOKSA KİM TAKAR CHP Yİ... SİZ DAHA İYİ DIŞ POLİTİKA YAPMALISINIZ... BU DURUMDA OLMAMIZ AKP NİN HATASI.... DAHA SURİYE SAVAŞI BAŞINDA ESAD İLE BİRLİK OLUP MUHALİF DENEN PİSLİKLERİ BARINDIRMASAYDINIZ ORAYA NE ABD GELEBİLİRDİ NE İŞİD OLURDU NEDE PYD OLURDU .... ELİNİZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ SIRF ESAD DEVİRME SEVDASINA.... BIRAK CHP Yİ
çıkışa çıkışa bitiremedi arkadaş,adam çıkışmak için var resmen.İcraat olsa bide
16 senedir CHP iktidar sn reiz ne istedinizde parlemonto vermedi her türlü desteği aldınız şuan ne beklenmekte sadece ve sadece icraaaaaaaaaaaaaaaaaat lazım
incirlik üstünü kapatsanıza boş konuşuyorsun tayyip boş.
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