Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi hazırlamıştı. Konu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıların 4.'sünde gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan bu teklife "Olur mu öyle şey" diyerek tepki gösterdi.

Külük, kanun teklifinde "Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR’larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Partili Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendireceklerini söylemişti. MHP'de muhalif tavrıyla bilinen İstanbul milletvekili Atila Kaya, "Bu nasıl bir aymazlıktır?" diye sormuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" demişti.

Akşener de "Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan’ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz" demişti.