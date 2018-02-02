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Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 08:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün hazırlayıp Meclis'e sunduğu 'gazilik' yasa teklifine "Olur mu öyle şey" diyerek karşı çıktığı öğrenildi.

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi hazırlamıştı. Konu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıların 4.'sünde gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan bu teklife "Olur mu öyle şey" diyerek tepki gösterdi.

Külük, kanun teklifinde "Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR’larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Partili Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendireceklerini söylemişti. MHP'de muhalif tavrıyla bilinen İstanbul milletvekili Atila Kaya, "Bu nasıl bir aymazlıktır?" diye sormuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" demişti.

Akşener de "Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan’ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan Metin Külünk

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
aradan bu kadar zaman geçmiş.tansiyonu ölçmüş.tepkileri görünce olurmu öyle şey diye buyurmuş hazretleri.
Kesin anket yaptırmıştır. Halktaki tepkiyi görünce karşı çıkıyor gibi yapmıştır. Akp nin klasik taktikleri bunlar. Başkanlık teklifini de bahçeliye verdirtmişlerdi.
külünkoğlu yalakalikta sınır tanımıyor
OLMAZ TABİ MARAŞELLİK VERİLMELİ. !
BU HALKLA ALAY EDİYORSUNUZ YA YUH SİZE NABIZ YOKLA TEPKİ ALINCA OLURMU ÖYLE ŞEY
Bir oğlu çürük diğeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 gunluk asker damatlari bedelli kendisi 1000 tane koruma ile gezen sehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan birine gazilik verilmesi TÜRK tarihine ihanettir
AKP DE YALAKALIK BOY BOY SINIR YOOKK.
önce bir yalakayı meydana sürdüler, baktılar uymadı geri vitesssss
Gazi lik yetmez Maraşel de verilsin.
putperstlik seviyesinde tapınam var belli sayın reise .ama doğru olanı yapmış gazilik hak edilir butür şöyler partiyi bitirir.amaçları artık neyse o zatların
bu külünk kaş yapayım derken göz çıkarıyo.bunu nasıl vekil ypmışlar bilemiyorum.
ADAM GÖRÜN.
Yorumlara bakın ya nabız yoklamaymış anket yapılmış kardeşim bunu 10 yaşındaki çocuğa sorsanız böyle gazilikmi olur der güler.
Öyle gazi diye basit ünvan mı olur maraşellikde hiç yakışıkalmaz direk halifelik yada peygamberlik verin uğraşmayın okadar boşuna
ülkede hiç birşey yapmayın tayyibe yalakalık yapın. alın maaşları götürün lokmaları... YALAKA BİR MİLLETİZ... O YÜZDEN HEP KAYBEDİYORUZ...
rte ye gazilik verilir verilmez..bilemem.tartışılır.ama ille de gazilik verilecekse bülent ecevite verilmeli..şaibe olmayan bir askeri darbe gördü, şaibe olmayan bir kıbrıs savaşı gördü..
Bir deli kuyuya taş atmış kenďini akıllı sanan kişiler taşı çıkarcam diye uğraşıyor
Bunu yapanların niyeti cumhurbaşkanına nasıl yalakalik yaparimda gözüne girerim düşüncesindeler.
reıs bosver unvanı gonlumuzun adamısın
savaş gaziliği cephede olur biliyorum.
yalaka benide bakan yapar mı acaba demiştir kesin bunların hepsi yalaka
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