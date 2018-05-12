ERDOĞAN'DAN MALEZYA BAŞBAKANINA TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Başbakan Mahathir Muhammed'e görevinde başarılar diledi. İki liderin, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini de vurguladıkları kaydedildi.
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