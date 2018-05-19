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Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sarı kırmızılı kulübün başkanı Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

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