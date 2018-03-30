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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Tokmak ile Siirt'te şehit olan güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Hidayet Tokmak ile Siirt'te şehit düşen güvenlik korucularının ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Tokmak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te yol yapım çalışmasının emniyetini aldıkları sırada uğradıkları saldırı ve sızma girişimi esnasında şehit düşen güvenlik korucuları Sıddık Ertan, Mehmet Eren, Abdullah Yüztaş, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Mehmet Oktay'ın ailelerine de taziye dileklerini iletti.

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