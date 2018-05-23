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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Türken ve Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak’ta şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Türken ve Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuzey Irak'ta terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Türken ve Piyade Uzman Çavuş Sayan'ın ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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