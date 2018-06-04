HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan askerler Hakan Ergin, Tayfur Uluçay, Muhammet Koç, Orhan Özkan ve Süleyman Sevim’in ailelerine telgrafla başsağlığı dileğinde bulundu.

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Tekne kazasında kaybolan şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyorTekne kazasında kaybolan şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyor
Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destekBayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari şehit

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.