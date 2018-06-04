Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan askerler Hakan Ergin, Tayfur Uluçay, Muhammet Koç, Orhan Özkan ve Süleyman Sevim’in ailelerine telgrafla başsağlığı dileğinde bulundu.

