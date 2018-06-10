Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uğur Sağlam ve Said Uslu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Diyarbakır'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis Said Uslu'nun ailelerine taziyelerini iletti.

