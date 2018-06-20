Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ve Şırnak’ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan, Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Baştan, Uzman Çavuş Ak ve Onbaşı Dinç'in ailelerine birer telgraf göndererek taziyelerini iletti.
'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası
Gaziantep'te aile katliamı!
Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum