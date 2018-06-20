Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ve Şırnak’ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan, Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Baştan, Uzman Çavuş Ak ve Onbaşı Dinç'in ailelerine birer telgraf göndererek taziyelerini iletti.

