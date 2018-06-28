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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ve güvenlik korucusu Fatih Güngör ile Giresun'da şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ve güvenlik korucusu Fatih Güngör ile Giresun'da şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör ile şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, ayrıca Giresun'un Dereli ilçesinde 2010 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye telgrafı

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