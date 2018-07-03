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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın ailesine taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İmalı'nın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Hakkari'de 12 Haziran'da helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu bacağından yaralanan İmalı, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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