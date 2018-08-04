Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

