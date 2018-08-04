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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesi

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