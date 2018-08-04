Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u015fehit polis memuru Mehmet Ali Do\u011fan'\u0131n ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi.\nEdinilen bilgiye g\u00f6re, Erdo\u011fan, Hakkari'de yaralanan ve tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede \u015fehit olan Do\u011fan'\u0131n ailesine taziye telgraf\u0131 g\u00f6nderdi.PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!TOBB Ba\u015fkan\u0131 Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu, Osmaniye'deCHP'li Erol: \u015earo\u011flu'nun durumu iyi