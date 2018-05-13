Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kozak'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

