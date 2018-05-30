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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuzey Irak’ta terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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