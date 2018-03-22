Erdoğan'dan şehit Halisdemir'in ailesine karaçam tohumu

Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Tohumumuz elimize geçti. Şehit Ömer Halisdemir adına Türkiye'de önce gönülleri sonra da doğayı yeşertmek istiyoruz. Biz bu tohumu Ömer Halisdemir adına yapılan okulun bahçesine dikmeye karar verdik. Bu tohumla birlikte burada nice Ömer'ler, Muhammet'ler, Eren'ler yetişir. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetişir. Bu tohumla birlikte gönüller de yeşerir." dedi.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 milyon aileye zarf içerisinde karaçam tohumu gönderildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektubu okudu.

Erdoğan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz, Türkiye'yi eğitimden sağlığa ulaştırmadan enerjiye tarımdan sanayiye kadar her alanda 3,5 kat büyüttük. Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor, 2023 vizyonumuzla çok daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Elde ettiğimiz başarılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı yatırımların ve çalışmaların da büyük katkısı vardır.

Bakanlığımız her bir köşesi cennet parçası olan güzel vatanımızda çığır açan yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Orman, su, tabiat ve meteoroloji alanında yaptığımız her çalışmada çevreyi ve canlıları korumayı temel ilke edindik. Ülkemizin tabii kaynaklarını koruma, kullanma dengesini gözeterek sizlerin hizmetine ve kullanımına sunmayı sürdürüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' kampanyamız çerçevesinde sizlere ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Zarf içerisinde tohumları toprakla buluşturarak daha yeşil bir Türkiye için siz de katkıda bulunabilirsiniz. Bu vesileyle 21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart Dünya Meteoroloji günlerinizi tebrik ediyorum. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum."