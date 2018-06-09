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Erdoğan'dan şehit Yatkın'ın ailesine başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de terör saldırısında şehit düşen er Şevki Eren Yatkın'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan er Şevki Eren Yatkın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bingöl’de terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucu şehit düşen Yatkın'ın ailesine başsağlığı telgrafı yolladı.

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