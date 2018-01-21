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Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: YPG kaçıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 14:56 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Çok kısa sürede tamamlanacak" dedi. Cumhurbaşkanı HDP'nin çağrısını eleştirerek, "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. YPG'nin kaçtığını belirten Erdoğan, "Onlar kaçacak Mehmetçik kovalayacak" ifadelerini kullandı.

HDP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyorlar. HDP istediği gibi at oynatamayacak bu ülkede" ifadelerini kullanarak sokağa çıkma girişimlerine müdahale edileceği uyarısında bulundu. Erdoğan, "Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi.

Erdoğan, "Yola kararlılıkla devam edeceğiz, geri adım atmayacağız. Yalnız değiliz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın çok kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Ayrılık yok, 80 milyon tek millet. Hiçbir paçavrayı kimse bizim bayrağımızla eş tutamaz. Bu vatanı böldürmeyiz" açıklamalarını yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Valla kimse kusura bakmasın hdp yi şımartanda sizsiniz barış süreci dediniz elinize yüzünüze bulaşırdınız şimdi tüm laflar boş
Zamanında hataları yapmasaydınız bugün olanların hiçbiri olmayacaktı sayın cumhurbaşkanım. Ypgyi bu topraklardan 29 ekimde alkışlarla geçirdiniz. Salih Müslimü kongrelede alkışlattınız. Kardeşim Esad dediniz, sonra katil Esed dediniz, şimdi tekrar Esad oldu. Şam Emevi camiisinde namaz kılma bahanesiyle 4 milyon Suriyeli topraklarımıza geldi. Suriyeliler ne olacak. Allah şanlı Türk ordusunu korusun. Türk ordusu vatanı için herşeyi yapar. İslamın son ordusunu kimse yenemez yapılan tüm hatalara rağmen. Ülkeyi yönetenler hiçbir dönemde bu kadar kötü dış politika yönetimi segilememişti...
sen mhp veya milliyetçi oylarının peşindesin ama boşuna hayvan terli.sana referandum da da ne oy vereceğimizi gösterdik.milliyetçi kesimden sana oy gelmez.bu ülkeye ypg yi de barzaniyi de sen bela ettin.barzani eskiden bir kaymakamla muhattap olunca yağları erirdi.sen getirdin akp kongresinde pkk bayrağını açtırdın onur konugu yaptın.bölücü kürtleri sen azdırdın onun için sen ancak yalama yalaka makarnacı yandaşlarını kandırmaya devam et
Geri dönerlerse sıkıntı büyük
bugün 5 tank imha oldu bundan söz eden yokmu?
Sayın Cumhurbaşkan,ım oki bu yola çıktık taş üstünde taş bırakmayalım gayri yetti bunlardan çektiklerimiz.Herkes insan gibi yaşamak istiyorsa bu operasyonu etiyle buduyla,canıyla,başıyla desteklemek zorundadır.Şayet damarlarında TÜRK ve MÜSLÜMAN kanı taşıyorsa ALLAH mehmetçik,lerimizin ve komutanlar,ımızın aynı zamanda VATAN,ınımızın, MİLLET,imizin yardımcısı olsun.
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