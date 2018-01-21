Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: YPG kaçıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. YPG'nin kaçtığını belirten Erdoğan, "Onlar kaçacak Mehmetçik kovalayacak" ifadelerini kullandı.
HDP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyorlar. HDP istediği gibi at oynatamayacak bu ülkede" ifadelerini kullanarak sokağa çıkma girişimlerine müdahale edileceği uyarısında bulundu. Erdoğan, "Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi.
Erdoğan, "Yola kararlılıkla devam edeceğiz, geri adım atmayacağız. Yalnız değiliz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın çok kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Ayrılık yok, 80 milyon tek millet. Hiçbir paçavrayı kimse bizim bayrağımızla eş tutamaz. Bu vatanı böldürmeyiz" açıklamalarını yaptı.
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