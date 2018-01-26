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Erdoğan'dan son dakika Afrin çıkışı: Tanklarımızla, uçaklarımızla dümdüz edip...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:05 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Birileri ısrarla operasyon sınırlı olsun diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, uçaklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na 'Savaşa hayır' ifadeleriyle karşı çıkan Türk Tabipler Birliği'ne "Terörist seviciler" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2018 yılındaki bu ilk İl Başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay'a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım.

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.

Terör örgütü ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları sınır tanımıyor. Çocukları ve kadınları öne atarak yerleşim yerlerindeki operasyonlarımızı yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı yoktur. Kadın, masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar kadim dönemlerden beri Türk askerinin kati kurallarıdır. Bu ahlakı gelecek nesillere de aynı şekilde aktaracağız.

TTB'YE TEPKİ

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil'e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇOK GAYRET ETTİK AMA BUNLAR ANLAMADILAR"

Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalkıp da bu ülkede mağdur olan insanlar acaba, et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ayın 20'sinde adımı attık, Mehmetlerimizle inandığımız yolda yürüyoruz. Beklenen gün geldi, çattı. Şimdi süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

"AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA HAREKETİ İSTİLA OLARAK GÖSTERMEK İSTEYENLERE SÖYLÜYORUM..."

Biz Afrin'i işgal etmiyoruz. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum.

Sözde tabipler birliği hiç sordunuz mu? Bu çukurlar niye açılıyor diye en ufak bir şey söylediniz mi?

"3.5 MİLYON MÜLTECİ KARDEŞİMİZİN KENDİ TOPRAKLARINA DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Birileri ısrarla operasyon sınırlı olsun diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak. Tanklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve mal güvenliğini de dikkate alıyoruz. El Rai, Cerablus, El Bab'daki 2 bin kilometrekarelik alanı 100 bin insanın tekrar evlerine dönerek yerleşmelerine imkan sağladıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Biz ülkemizdeki mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Tekrar topraklarına dönebilmelerinin tekrar yollarını açıyoruz.

Bölücü terör örgütü gittiği her yerde kan dökerek, insanların mallarını yağmalayarak, ırzlarına tasallut ederek gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Hala Türkiye'yi örtülü veya aleni tentik ve tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar saflarını terör örgütünün yanı olarak belirlemiş demektir. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak, yaklaşık 18 yıl. Libya ne kadar sürdü? Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu akılları verenler biraz kendileri kullansalar ne olur. Suriye'de diğer güçlerin yürüttüğü operasyonlar için bir an önce tamamlansın çağrısı, bu insanlar ne kadar gülünç der hale getiriyor. İş Türkiye'ye gelince bu acele niye?

AB, siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? Şu anda o kadar akıl tutulması var ki. Bir taraftan YPG, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silahlar onlara akıtılıyor. Bu nemenen iştir.

Biz stratejik ortak olduğumuza göre, böyle bir şeyi bir stratejik ortak nasıl yapar. NATO Genel Sekreteri, Türkiye kendi hukukunu korumaktadır diyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.

Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor?

Amerikan halkı 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?' diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin TIR oldu. 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz.

Bir zamanların Türkiye'sinde bu tür afra tafralar işe yarıyor olabilir. Bugünkü Türkiye bambaşka vizyon ve hayalleri olan bir Türkiye'dir. Birlikte yol yürümek istiyorsanız, o zaman önce güvenliğimiz, geleceğimiz konusundaki hassasiyetlere saygı gösterilmesini isteriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin onuruna, haysiyetine tecavüz etme niyetimiz de yoktur. Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis'te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur? Ey batı siz nasıl politika izlerdiniz?

"ÖSO'YA TERÖRİST DİYENLER, PYD, YPG, DEAŞ, PKK'NIN TAM BENZERLERİDİR"

Bizi Suriye konusunda eleştiren herkesi biraz da olsa vicdanlı olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya çağırıyorum. Bu vesile ile Zeytin Dalı operasyonunda ve bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz tüm şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum.

İki yıl önceki çukur eylemlerinde örgütün hedefi olan Kurşunlu Camii de bunlardan olmamış mıydı? 100'ün üzerinde kuran kursu yakılıp yıkılmıştır. YPG'nin, PYD'nin DEAŞ'ın İslam ile yakından uzaktan alakası yoktur. Sakın ha aldanmayın. Bunlar Allah tanımaz, İslam'ı tanımaz, Müslüman'ı tanımaz, çünkü acımasızca mümin kardeşlerimizi katleden katillerdir. Bunları Yasin Börü kardeşimizin katledilmesinde gördük. Terör örgütü kendisine ihale edilen proje gereği asırlardır İslam'la yoğrulmuş bu topraklarda her türlü alçaklığı sergilemiştir. Biliyorlar ki, onların panzehidir İslam'dır. Özellikle bunların ilim merkezlerini yok edelim ki, çok daha çabuk güçlenelim peşinde. Sabah namazına giderken sırtından vurulan imamlar, öğrencilerinin gözü önünde katledilen öğretmenler, kurşunlanan alimler, kanaat önderleri ve siyasetçiler bu politikanın bir sonucudur. Bunların hepsi de çok bilinçli eylemlerdir. Biz tarihi Çalık Camii'ni de aslına uygun şekilde restore ederek tekrar Kilisli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
kürdistan eşbaşkanı megri megrici adam kes artıkta defolup gideceğin 2019 bekle bugün medya özgür olsa günde 2 saat senin yaptığın hainlikleri anlatsa haber yapsa program yapsa herkes gerçeği öğrenir akşama kadar zorla tayyip reklamı yaptırdığın için bütün hainliklerin gizleniyor kimse gerçeği öğrenemiyor fetönün bir numaralı sanığısın sen billale pensilvanyaya hocanın yanına kaçarsın gerçi sen ileride
@lanvin1 ULEN ŞUAN NE KADAR ÖZGÜR OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLSİN.. KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YANİ BAŞKOMUTANIMIZA YANİ SİZİN KARA BELANIZ OLAN REİSE HAKARET EDİYORSUN... GELMİŞ ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYORSUN... ŞU BEĞENMEDİĞİNİZ SURİYELİLER VARYA SİZDEN İYİDİR... SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM....
Senin gibi alçaklarda vatan sevgisi olurmu sen ancak rahat oturup ahkam kes.
@lanvin1 KENDİ KENDİNİ YALANLAYAN BU YORUMUN İBRET OLARAK EN ÜSTTE KALSIN
@lanvin1 1- senin gibilerin beyninin yerine neresi çalışıyor? 2- akşama kadar hükümete Cumhurbaşkanına senin gibi hakaret eden her olayda iftira atan kaç televizyon gazete var bide senin gibiler, kalkmış özgürlükten bahsediyon. 3- sanmaki ebedi olacak
@fthkrkmz_2016 haklısın sen ve senin gibiler alabildiğine özgürsünüz, doyurulmuşsunuz,barındırılmışsınız belki üye de yapılmışsınız.
sayın cumhurbaşkanını herkes aldatıyor.
çene yapacağına terörist sevicileri süratle atsana içeri, gerekirse yasa çıkar meclisten maaşlarınız gibi süratle geçer, millet için birşey yap işin geldiğinden beri KAOS çıkarmak.
sözde bizim olan hdp şikayet ediyor azeri kardeşimde bizi savunuyor
@skystone60 azeri yok Azerbaycan Türk'ü var
@rok_kiran kuzey kıbrısı tanısınlar
Önce vatan cb nım
gün geldi söz bitti Türk geldi. liderimiz ERDOĞAN’ın sonuna kadar arkasındayız ALLAH’ım ordumuza güç kuvvet versin ve herdaim muzaffer kılsın inşallah.
Sanki karşımda aptulhamit hanı görüyom
Tayyip Erdoğan Dünyayı ve milleti aptal zannediyor. Bir düşünün bakalım bu olayların sorumlusu kim.
Bu nasıl iş ya savaşa karşı çıkan kan akmasın; askerlerimiz ölmesin diyen terörist sevici oluyor...aklımızı yedik galiba dünya bize gülüyor, teröristlerle Mergi mergi halayı çekerken,ben emir verdim valilere görmezden geleceksiniz diyenler vatan perver oluyor hay allahım ya...sen onu bunu bırak hani idam getiriyordun teröristlere
hümanist söylemlerle teröristlerin yanında olanlar teröristler ile aynısınız ve aynı muameleyi görmelisiniz
Erdoganin Amerikaya boyun eymemesi gurur kaynagimiz. ALLAH ASKERLERIMIZE GAYRET KUVVET VERSIN.
Herkes AKP genel başkanını aldatıyor. oda milleti aldatıyor.
Ben diyorum girmişken bu iş başlamışken Kerkuk,Musul ve suriyenin tamamını alalım Petrol Türkiye ye aksın birazda rusyaya veririz ne diplomasisi alalım tüm ortadoğuyu himayemize hep avrupa ve abd mi yiyecek Bal Kaymak birazda biz yiyelim
ülke ekonomisi batıyor insanlar aclikta çöplerden besleniyor bana ne elin pis aranınsan suriyelisinden ekonomi darboğaza zamlar milletin tepesinde meler möller memnun musunuz gidişattan
T.T.BİRLİĞİ ACİLEN BİRLİĞİN BAŞINDAKİ TÜRK KELİMESİNİ KALDIRMALI. ÇÜNKÜ BU ÜLKENİN ALEYHİNE HANGİ EYLEM VE İHANET VARSA MUHAKKAK BAŞ ROLLERDE BU OLUŞUM VE BAŞKANI BAŞI ÇEKMEKTEDİR.
Allahın izniyle afrin temizlenecek allahım vatanımıza ordumuza milletimize Baş komutana güc kuvvet versin.
yaw bırak bunları bilal neden çürük aldı onu söyle bilelim elverişli değil miydi öyle ise komuta merkezinde ne işi vardı peki arkadaşlarına ne demeli
Allahın yardımıyla hepsinin üstesinden geleceğiz reis dualarımız ordunla beraberdir
ASKER AKP NİN PİSLİĞİNİ TEMİZLİYO ÖLEN HER ASKER HER ŞEHİTİN SORUMLUSU AKP LİLERDİR.SURİYEDE İŞ BİTİNCE ŞEHİTLERİN İNTİKAMI AKP LİLERDEN ALMALIDIR.HESABINI VERECEK AKP
işte türkiye cumhurbaşkanı öso yu alkışlayıp yine Türk halkının kendisiniden olmayan kesimine hain demiştir. İşte erdoğanın özü budur. İrticacı herkes onun için laik, aydın ve ilerici her türk vatandaşından önemlidir. Öso nun hakim cihadist gruplarını bilmeyen yok. erdoğan dese ki verdikleri mücadele için ösoyu alkışlıyorum bir nebze anlayabilirdim . ama "ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir." dediğin an itibarıyla sen yine bölücü bir cumhurbaşkanı olacağını, birleştirici özelliğinin olmadığını göstermiş oldun. Yazık çok yazık.
siz burada yazarsınız troller, REİS Dünyada yazar TARİHİ... dağılın çapulcu troller muhahuahuah:)
@yoldasyoldassssssssss Yaw he he. 2007 Güneş Operasyonu, dönemin ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Türkiyeyi ziyaretinden bir gün sonra dönemin başbakanı tarafından durdurulmuştu. Hedef neresiydi peki ? Sen bilmezsin ama ben söyleyeyim. Kandildi ve kandil düşmek üzereydi. Peki dönem başbakanı kimdi ???
Ekonomiyi konusan neden hickimse yok, gecnimiyoruz ülke krizde
Kimse Afrin üzerinden oy avcılığı yapmasın. Kahramanlığa soyunmasın. 2007 yılında kandil düşmek üzereyken Amerika'nın talimatı ile Türk ordusunun operasyonunu durduran dönemin başbakanıydı.
TTB'nin daha bir kaç yıl öncesine kadar, kendi resmi internet sitelerinde, margarin yağının kalp dostu olduğuna dair reklamları vardı. Bu örnek, bu birliğin insana ve hastaya bakış açısını çok güzel özetliyor sanırım.
ÖNCELİKLE HAREKATA KATILAN GÜÇLERİMİZİN ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN. SAVAŞ TA, BARIŞ TA İNCE TAKTİKLER İSTER. SAVAŞA HAYIR DEMEK TERÖRİST İLAN EDİLMEK OLMAMALI. TERÖRİSTİ KORUYUP KOLLAYANLAR, ONLARLA, DEVLETİ MASAYA OTURTAN AKİLLER BU MEMLEKETTE GÖBEK KAŞIYOR İKEN. CB. DANIŞMANLARI DAHA HAS HAS VE AKLI SELİM OLMALI.
2007 'de başbakanın talimatı ile durdurulan Güneş Harekatı'nı unutmayalım.
Ver gazı al oyu, kendi ülkemizde tüneller açtırırken bugünlere geleceğimizi bilmiyormuydun reyiz, seni önüne gelen kandırmış, sende cahil cühelayı kandır bakalım, kim ihanet ederse etsin vatana ihanetin zaman aşımı yoktur,
Devletin gücü altını çiziyorum sana ait bir şey değil aklından çıkarma. içeride çok kötü kullanıyorsunuz muhalefet eden herkesi ezmek için
Babamın Devlet hastanesinde şahit olduğu gerçek bir olay; Annesiyle hastaneye gelmiş Suriyeli bir çocuğa Türk teyze soruyor '' Büyüyünce ne olacaksın ? '' Çocuğun annesi Suriyelinin teyzeye cevabı ''Büyüyünce Türk öldürecek.'' Teyze saçlarını eline alıyor Suriyelinin ''Ekmeğini yediğiniz ülkemize ihanet mi edeceksiniz? '' diye... Hepsinin ülkelerine gönderilmeleri çok isabetli olur. Hatanın fark edilmesi bile çok güzel bir gelişme.
aldandaım ALDATILDIN aldatıldık hep boş akTRRO şapşiklerine
Yaratılanı severiz yaratandan ötürüden gelinen nokta...
Reis kizdi
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
sen kendıne katarda yer buldun zor durumda katara gıder oturursun burdakı halk ne yapsın sadece kendınızı dusunmeyın bu kadar dık kafalık ıyı şeyler getırmez sen bu halkı duşunmuyorsun sen savaşmayı sevıyorsun
HERŞEY VATAN İÇİN.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR.
allah askına abd ile ilgili haberlerin altında 0 yorum burda 40 tane oradada yapın yorum sonucta onlarda bizi ilgilendiren haberler.Ama tabi okadar geniş ufkunuzda bilginizde yok dünyada yaşanan şeylerle alakalı.
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