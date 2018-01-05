Erdoğan'dan son dakika kabine revizyonu açıklaması

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 09:53 |5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine revizyonu iddiasını yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haberlerin doğruluk payı yok" dedi. Erdoğan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de suçlu bulunmasına ilişkin "ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Fransa'ya hareket etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak. Bu istişarelerimizi kendileriyle sürdüreceğiz. İşbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda iş birliğini ele alacağız. AB ve Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alacağız. KABİNE REVİZYONU İDDİALARI Doğruluk payı yok. HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMASI Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu."

HAKAN ATİLLA DAVASI Şu anda çok ciddi bir kumpas zinciri içerisinde bir süreç var. Sadece hukukta kumpas değil ekonomik alanda da kumpas var. Hakan Atilla meselesinde ABD'ye girişinde daha önceden bir engellemeyle karşılaşmıyor, yedinci girişinde alınıyor. Şu verilen kararın bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Halkbankası'nın kendisiyle bu davanın ilgisi yok. Çok daha çirkin olanı bu davalarda süreç çok farklı işletildi. ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Rıza Zarraf konusunda yapılmakta olanlar dönenler... Onu geç bir tarafa bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, sene 99 o günden bu güne kendilerine tahsis ettikleri arazide yaşatacaklar. Aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef böyle işleyecektir. SAADET-CHP GÖRÜŞMESİ Bu kendilerine göre bir iade-i ziyarettir. İnsani bir görevdir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir.