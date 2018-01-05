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Erdoğan'dan son dakika kabine revizyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 09:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine revizyonu iddiasını yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haberlerin doğruluk payı yok" dedi. Erdoğan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de suçlu bulunmasına ilişkin "ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Fransa'ya hareket etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum.

Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak. Bu istişarelerimizi kendileriyle sürdüreceğiz. İşbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda iş birliğini ele alacağız. AB ve Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alacağız.

KABİNE REVİZYONU İDDİALARI

Doğruluk payı yok.

HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMASI

Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu."

HAKAN ATİLLA DAVASI

Şu anda çok ciddi bir kumpas zinciri içerisinde bir süreç var. Sadece hukukta kumpas değil ekonomik alanda da kumpas var. Hakan Atilla meselesinde ABD'ye girişinde daha önceden bir engellemeyle karşılaşmıyor, yedinci girişinde alınıyor. Şu verilen kararın bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Halkbankası'nın kendisiyle bu davanın ilgisi yok. Çok daha çirkin olanı bu davalarda süreç çok farklı işletildi. ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Rıza Zarraf konusunda yapılmakta olanlar dönenler... Onu geç bir tarafa bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, sene 99 o günden bu güne kendilerine tahsis ettikleri arazide yaşatacaklar. Aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef böyle işleyecektir.

SAADET-CHP GÖRÜŞMESİ

Bu kendilerine göre bir iade-i ziyarettir. İnsani bir görevdir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir.

KADINA ŞİDDET OLAYLARI

Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. Bu son dönemde yaşadıklarımız, TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içerisine giriyor. Bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğünde bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vs. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları yalnızlığa itmek veya psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada dini eğitimin de ben önemli olduğunu ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e düşen önemli görevler var.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Ruhani ile görüşme yaptım, hafta sonuna kadar normalleşmenin olacağını söylediler. Dün de süreç normalleşmeye girdi. Ruhani'nin ilk açıklamasından sonraki süreç de; sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakkı olduğuna yönelik ifadeleri süreci yumuşatmıştır. ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerin, içişlerine karışmalarını doğru bulmuyoruz. Bu ülkelerin kendi içinde halkları karşı karşıya getirmektir. Bunu Irak'ta gördük, Irak iflah etti mi? ABD'nin oraya attığı adımla Irak'ta geri sayım başlamıştır. O günden bugüne bir düzelme olmamıştır. Karıştırılan hep Müslüman ülkelerdir. Bu ülkelerin yeraltı zenginlikleri var, bunları nasıl kendilerine ait hale getirebilirler bunların adımlarını atıyorlar. Bu gerçekleri başta halkımızın bilmesi ve ardından tüm insanların bu gerçeği bilmeleri gerekmektedir. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler dünyada yalnız kalacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Atatürk Havalimanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
REİSİM İŞİNİ BİLİR HAMD OLSUN....
@fthkrkmz_2016 evet evet eveeeettttt... bilir bilir biliiiirrrr... sürekli kandırılır.... hamd olsun...
@fthkrkmz_2016 reisin 15 yıldır ülkemizdeki ölenden,şehit olandan,işsiz kalandan,içeri atılından,yuvası yıkılından,fetöden vebali olduğunuda biliyormusun.zamanında bizim 4 daltonu yargılasaydı belkide bunlar olmayacaktı.
@eyurtlak Hainlik kafana vurmuş heral biraz necip fazıl dinlede yerine gelsin.Şimdi siz necip fazılada hain dersiniz :DASD
Yok diyorsa kesin vardır. Bahçeli ilk sırada.
Kabine ile birlikte cumhurbaşkanlığınıda revizyona tabi tutmak lazım.
Son dakikalar sıradanlaştı artık. Laf,laf ,laf....
Az önce bir onceki sayfada iki davar kavga ediyorlardı,boynuzlarını siddetlice carpıştırıyorlardı,vatansever kardeslerim dikkat etsin saldırabilirler erzakları da bitmis sanırım
Kendi kendine konuş iste .... Senin adalet anlayışını da gördük ... Son KHK Karanamen ve tek adamlık sevdan ile Körler sağırlar birbirlerini ağırlar misali ...
@avundukbilgehan_2017 Tek adamlılık 1923 den gelme koç Millete sormadan kendini zorla lider ilan ettiren şahıs vardı hatırlarsın
@bekir_vural_1995 Bir Türk ve Müslüman olarak son kıldığın Cuma'da bile, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KURUCUSU, ULU ÖNDER, GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK'ün ödenmez hakkı var... Sen ki gelmişsin "kendini zorla lider ilan ettiren şahıs" demişsin GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK gibi bir ölmüşün ardından... Şu yorumunda bile dinimizle alâkan ortada... Bırak müslüman olmayı da yahudi hıristiyan bile yapmadı senin bu yaptığını...
Çok şükür ki ölüm var. Dünyada nice acılar yaşatan diktatörler ölüm olmasa daim olurdu. Ölüm = Hesap günü.. Allah'ım bize sabır verecektir o hesap gününe kadar.!
ABD.ye bir Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyttt çeksene,artık ses vermiyorsun Sn Reis,Şu Zarab kahramanın hakkında bir iki kelam etmeyecekmisin, ülkeyi sattı bak,artık verilip veriştirmeyi hak etti zamanı değilmi.
o zaman kesin bir değişiklik olacak demektir.bakanlar yer beğenin.
kabinede kesin değişiklik olacak demektir.Çünkü bu güne kadar sözleri ile icraatı hep farklı oldu.
rıza ya ne zaman üstün hizmet madalyası verilecek... yaptığı katkılardan ötürü...
Akepe'nin ilk beş yılı dava millete hizmet etmekti.ikinci beş yılında dava kendilerini zengin edip menfaat sağlamaktı.üçüncü beş yılında dava milleti söğüşleyip yolmaktır.
iranın içişleridir abd ve israilin karışmasını doğru bulmuyoruz diyecek hakka sahipmisin sayın cumhur,sen neden suriye ve ırakın içişlerine karıştın demezler mi adama
sayın reis melih gökçeke niye dokunmadınız dokunmuyorsunuz. melih gökçeke dokunmadıgınız surece size guvenmemm.
ÜLKEMİZDE adalet anlayışınız SAYENİZDE YANDI bitti KÜL oldu
Bak bak bak adalet anlayışı falan :) Güzel ülkemde başta adalet olmak üzere her şeyin içine ettin hala dışarıya bok atmalar falan
biride sormuyor ne diyor bu diyanet diye akp genel baskanına yoksa yasakmı?
@kanaryam2283 SORULMAYACAK SORUYU SORARSA ORADAN MEN EDİLİR
amerikanın adaletine yandık diyorsan,senin adalet anlayışınla bu ülke yandıda kül oldu.aynaya bak aynaya sonra eleştiri yap.
fetöden ilk yargılanacak adam yapmadığı hainlik kalmamış bu adam hala konuşabiliyor ve serbest nasıl bir ülke burası anlamak mümkün değil
haahayy adaletten şikayetçi olanlara bak.
valla ne zaman yurtdışına gitsen veya konuşsan petrole zam geliyor.Sana para yetiştiremiyoruz reis.otur oyurdugun yer de ve ltf.biraz da az konuş.
eeeeyyyyyyyyyyyyyyyy reis ne olacak bu memleketin hali vallahi de billahide suriyeliler benden iyi yaşıyor bu memlekette ben çocuk yapmaya korkuyorum nasıl bakacam gelecekleri ne olacak diye ama suriyeliler durmadan sevişip çocuk yapıyorlar kadınları hiç boşluk vermeden dokuz ay on günde bir doğuruyorlar bunlar nasıl savaş mağdurları biz besledikçe bunlar sevişiyor biz yiyecek ekmek bulamazken onlar krallar gibi yaşıyor eeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyy reis yeter artık 7 senedir beslediğimiz eğer bunlara bir çözüm bulmazsan sana verdiğim oyları 2019 bulamayacaksın
Hemen çözümü diyanete havale et, halbuki sorunun kaynağı diyanet, verdiği fetvaların tamamı kadınların ve çocukların aleyhine.
macrona soruyorlar başkan olmanızın kötü yönleride varmı diye adam cevaplıyor türkiye cumhurbaşkanıyla görüşmek zorunda kalıyorum haftada bir kere diyor. tunus gezisinde rabia işareti çok kötü anlamlandırılmış olduğunu biliyoruz.
benzin 10 tl ye de çıksa bu gibi beyinler bunu algılama adamlar fanatik. direk kendi özgürlüğünü kısıtlıyacak durumuna düşünce o vakit uyanır bu tipler.
İstanbulda İBB fazla bedelle ihaleye verildi diye iptal edilen ihaleler için görüşünüz ne . İptal edilen ihaller nedeni ile Yüklenici firmalara ne kadar ödeme yapıldı. Biz İstanbulda yaşayan halk olarak bilelim ne kadar borçlandığımızı. Abd nin mahkeme kararını alırsın AB mahkemesinde itiraz edersin tabiki yerse....
ŞENOL GÜNEŞ ARTIK BEŞİKTAŞI BIRAKMASI GEREKİYOR.ARTIK BİR FAYDASI OLMAZ.DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN GİTMELİ.
HAYIRSEVER RIZA, HÜKÜMETE KUMPAS, ALMAYA BİZİ KISKANIYO, sütte leke var bunlarda yok niyemi ALNI SECDEYE DEĞİYOR namaz arası rüşvet pazarlıgı yaparlar vakıflarda erkek cocuklarına tecavüz eder 1 kereden bişey olmaz derler...
suriyelilere 30 milyar harcandı..gazzeye 2 milyar dolar ...nüslüman kardeşlere 2 milyar dolar.. kızılderili abd kabilesine bile 200 bin dolar..somali,sudan.sayamadıklarımız bilmediklerimiz daha neler car acaba..bakanlarIN yıllık pasta ve çiçek parası 1 milyar ve örtülü ödenekten harcanan fazladan 2 milyar heryere para saçıyoruz..kendi çalışanına yıllarca emek veren emeklisine asgari ücretlisine ödenek ayıramayan onları külfet olarak görmenizin sebebi nedir
EYY REİS ANKARADA PARSEL PARSEL SATILANLAR VAR DENİLDİ BUNA MÜDAHALE EDİLMEDİKÇE İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUZ SÖYLENEMEZ BU SİYASİ LİNÇTİR DENİR.KİM OLURSA OLSUN YOLSUZLUK PEŞİNDE İSENİZ HEPSİ YARGILANSIN
TERÖR ÖRGUTU LİDERINE MUSLUMANDAN ULKEYE ZARAR GELMEZ DEDINIZ HER ISTEDIGINI YAPTINIZ SONUÇ ORTADA. ZARRAF COK DEGERLI İŞ ADAMI DEDINIZ PARA KUTUCUKLARINA KUMPAS DEDINIZ SONUC ORTADA. ZEKERIYA OZ U YILIN SAVCII DEDINIZ ERGENAKON BALYOZ IÇIN DAMARITEMIZLENIYOR DEDINIZ SONUÇ ORTADA ACABA GERCEKTEN YUREKTEN BASARILIYIZ KUL HAKKI ALMADIK ÖBUR DUNYAYA KUL HAKKI UZERIMIZDE OLMADAN GIDECEGIZ DIYE DUŞUNUYORMU ACABA BU BIZI YÖNETENLER
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