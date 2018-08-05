Erdoğan'dan sporcu Sarı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Ramazan Sarı'yı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Sarı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
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