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Erdoğan'dan sporcu Sarı'ya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ramazan Sarı'ya tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Ramazan Sarı'yı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Sarı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Sarı

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