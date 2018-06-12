Erdoğan'dan Tiryakizade Kıraathanesi'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eskişehir, yerelde bu büyükşehir belediyesini kaldıramaz, çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum, verdiği bir şey yok. Sadece, malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu." dedi.

Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) konuklarına verdiği iftar sonrası şehirden ayrılırken, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Emine Nur Günay'ın seçim ofisine uğradı.

Çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Sizlerin yoldaki bu izdihamını görünce, sizleri selamlamadan geçemezdim. Benim sizden bir ricam var. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

24 Haziran seçimlerine 11 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu sürede herkesten büyük bir gayret beklediğini, bu 11 günün iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyfendinin"