Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

İşte Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan ile Trump’ın Menbiç diyaloğu" başlıklı yazısından bir bölüm:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam karşısındaki ekranda Afrin harekâtının haritası beliriyor.

Eline laser pointer’ı (lazer işaretçi) alıp, harita üzerinden harekâtı anlatmaya başlıyor. “İlk olarak Hatay’dan iki noktadan girdik. Ardından Kilis’ten girerek ilerlemeye başladık” diyor. Harekâtı anlattıktan sonra gelinen aşamayı, “Harekâtta zor işimiz bitti” diye özetliyor.

Erdoğan bu değerlendirmeleri AK Parti büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yapıyor. Harekâtın ileri aşamaları hakkında da bilgi veriyor. Başkomutan edasıyla konuşuyor. “Afrin’den aşağıya, İdlib’e kadar inip orayı birleştireceğiz” diyor. Bu noktada bir an durduktan sonra kararlı bir ses tonuyla, “Münbiç’e de gireceğiz” diye devam ediyor. Söz Menbiç’e gelince, ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor. “Trump’a telefonda Münbiç’e gireceğiz dedim. O da ‘Bizim orada askerimiz var’ dedi. Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim.”

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