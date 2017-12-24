Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 10:29 |2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan yeni KHK'larla ilgili açıklamasında, tek tip kıyafet' konusuna değinerek "Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmaya gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi girecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan ziyareti öncesinde konuştu: Kudüs konusunda önümüzdeki yol haritası nedir? Bir de ABD’den açıklamaları oldu. Trump ile telefon görüşmesi yapacağınızı açıklamıştınız. Çağrınız olacak mı? Amerika’ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Trump ile yine görüşme yollarını yine ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Çünkü başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız, bizimle istişareleri yapmış olsaydı bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendisini öyle veya böyle kendisini arayabiliriz, şu anda verilmiş bir karar yok. Diğer konulara gelince, şu anda Kudüs noktasında atacağımız adımlarda şu anda Filistin ile görüşmelerini yapmak suretiyle ne yaparız, bunun çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Bu işi bırakmak mümkün değil. Gayet akıllı bir şekilde, uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa bunu yaparak, AB gibi Arap Ligi gibi, bağlantısızlar gibi dünyadaki uluslararası kuruluşları yanımıza almak suretiyle BM’de farklı bir güç ve dinamizmi ortaya çıkartmak ve adımı atmak durumundayız. İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor Taşeron işçi düzenlemesi KHK'da

Putin ile görüşme yaptınız. Doğu Guta’ya insani yardımlar nasıl ulaşacak bölgeye? Tabi Doğu Guta bildiğiniz gibi 400 bin sivilin yaşadığı bir yer. Ama burası tabi Şam’ın doğusunda olan bu bölge aynı zamanda terör gruplarının da içinde olduğu bir bölge olarak, şu anda da 500 civarında, 170 civarında çocuk, acil insani yardıma muhtaç orada insanlar var. Putin ile görüşerek sıkıntısız bir şekilde alıp, tedaviyi bakımı ülkemizde yaptıralım istiyoruz. Bundan sonraki FETÖ davalarında artık tek tip kıyafetlerle mi göreceğiz? KHK ile ilgili olarak ön önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığına inisiyatifi verilen, örneğin bayanlarla ilgili, burada çözüm yolları da var. Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise. Öyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar tek tip elbiselerle gelecek. Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi giyecek öyle duruşmaya gelecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı yapacak. Bu aslında mağdurların ve mazlumların da bir talebidir. Diyorlar ki, ‘Bunlar benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti, bu kadar rahat nasıl olur da buraya geliyor, bunlar darbeci, terörist, nasıl geliyorlar.’

Aslında bu sese kulak vermedir, bu sese kulak vermenin bir adımıdır. Şu anda Amerika bunu uyguluyor. Dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor. Guantanamo’da tek tip elbiselerle yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada bırakın tek tip elbise giymeyi ayaklarına zincir vurarak mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçe vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor, orada kelepçeyi de alıyorlar. TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMELERİ Bu konuyla ilgili olarak gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu konu üzerinde çok çalıştılar. Sayın Başbakanımız çok çalıştı. Hatta bizim de biraz burada gayretimiz oldu. Sonunda kamu kuruluşları bu noktada işin dışına alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron kullanımında, mesela Çaykur gibi buralarda mevsimlik işçiler var. Bu bazıları tarafından yanlış anlaşılıyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Diyelim ki, 5 ay 20 gün, onlara bazı ilave süreler de getirmek suretiyle, onların bu noktadaki zayıf kalma noktasını o taşeron gruplarını çok daha güçlendirmek suretiyle şuanda hükümetimiz böyle bir imkan daha getirdi.