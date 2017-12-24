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Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 10:29 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan yeni KHK'larla ilgili açıklamasında, tek tip kıyafet' konusuna değinerek "Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmaya gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi girecek" diye konuştu.

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan ziyareti öncesinde konuştu:

Kudüs konusunda önümüzdeki yol haritası nedir? Bir de ABD’den açıklamaları oldu. Trump ile telefon görüşmesi yapacağınızı açıklamıştınız. Çağrınız olacak mı?

Amerika’ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Trump ile yine görüşme yollarını yine ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Çünkü başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız, bizimle istişareleri yapmış olsaydı bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendisini öyle veya böyle kendisini arayabiliriz, şu anda verilmiş bir karar yok.

Diğer konulara gelince, şu anda Kudüs noktasında atacağımız adımlarda şu anda Filistin ile görüşmelerini yapmak suretiyle ne yaparız, bunun çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Bu işi bırakmak mümkün değil. Gayet akıllı bir şekilde, uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa bunu yaparak, AB gibi Arap Ligi gibi, bağlantısızlar gibi dünyadaki uluslararası kuruluşları yanımıza almak suretiyle BM’de farklı bir güç ve dinamizmi ortaya çıkartmak ve adımı atmak durumundayız.

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Putin ile görüşme yaptınız. Doğu Guta’ya insani yardımlar nasıl ulaşacak bölgeye?

Tabi Doğu Guta bildiğiniz gibi 400 bin sivilin yaşadığı bir yer. Ama burası tabi Şam’ın doğusunda olan bu bölge aynı zamanda terör gruplarının da içinde olduğu bir bölge olarak, şu anda da 500 civarında, 170 civarında çocuk, acil insani yardıma muhtaç orada insanlar var. Putin ile görüşerek sıkıntısız bir şekilde alıp, tedaviyi bakımı ülkemizde yaptıralım istiyoruz.

Bundan sonraki FETÖ davalarında artık tek tip kıyafetlerle mi göreceğiz?

KHK ile ilgili olarak ön önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığına inisiyatifi verilen, örneğin bayanlarla ilgili, burada çözüm yolları da var. Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise. Öyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar tek tip elbiselerle gelecek.

Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi giyecek öyle duruşmaya gelecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı yapacak. Bu aslında mağdurların ve mazlumların da bir talebidir. Diyorlar ki, ‘Bunlar benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti, bu kadar rahat nasıl olur da buraya geliyor, bunlar darbeci, terörist, nasıl geliyorlar.’

Aslında bu sese kulak vermedir, bu sese kulak vermenin bir adımıdır. Şu anda Amerika bunu uyguluyor. Dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor. Guantanamo’da tek tip elbiselerle yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada bırakın tek tip elbise giymeyi ayaklarına zincir vurarak mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçe vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor, orada kelepçeyi de alıyorlar.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMELERİ

Bu konuyla ilgili olarak gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu konu üzerinde çok çalıştılar. Sayın Başbakanımız çok çalıştı. Hatta bizim de biraz burada gayretimiz oldu. Sonunda kamu kuruluşları bu noktada işin dışına alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron kullanımında, mesela Çaykur gibi buralarda mevsimlik işçiler var. Bu bazıları tarafından yanlış anlaşılıyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Diyelim ki, 5 ay 20 gün, onlara bazı ilave süreler de getirmek suretiyle, onların bu noktadaki zayıf kalma noktasını o taşeron gruplarını çok daha güçlendirmek suretiyle şuanda hükümetimiz böyle bir imkan daha getirdi.

300, 400 BELKİ 500 LİRA...

Bundan sonra aracı olmayacak. Bir komisyon alır gibi bir taşeron grubu kalkıp ta oradan alacak, asgari ücretle çalıştıracak, şimdi böyle bir şey. Bir örnek vereceğim, mesela Cumhurbaşkanlığı, bizde taşeron vardı, fakat şimdi bu taşeron olarak çalışanların hepsi bizim kadromuzun içine giriyor, ücret politikası olarak, bugüne kadar uygulanan ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı, 300-400 lira, belki 500 lira, şuanda arkadaşlarımız çalışıyor, yılbaşından itibaren bu uygulamaya da gireceğiz. Belediyeler de aynı şekilde, belediyelerin BİT’leri var, BİT’lerin içine yerleştirilecekler, orada taşeron kullanılmayacak. Diyelim ki İSTOÇ alacak, temizlik işlerini o yürütecek. Bir başka taşerona bunu taşeron etmeyecek. Yapılacak çalışma budur. İnanıyorum ki, çok daha huzurlu ve rahat bir döneme böylece girmiş olacağız” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Taşeron KHK tek tip kıyafet

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BENCE BU TEK TİP ELBİSEYİ,DEVLETTE LİYAKATI BOZUP,CEMAATİ DEVLETİN İMKANLARINI VERENLERE,NE İSTEDİNİZDE VERMEDİM DİYENLERE GİYDİRMELİ.
Sayın Cumhurbaşkanım Yunanistana kaçan vatan haini pilotlar için neden nota vermiyorsunuz Yunanistana. Heö siz hem başbakan vatan hainlerini barındıran ve 18 adamızı işgal eden Yunanistanı neden ziyaret ediyorsunuz Abd ki örgüt liderini almak için neden Abdye nota vermiyorsunuz. Fetönün siyasi ayağı hala açığa çıkmadı. Alınan belediye başkanları fetöden alındıysa neden işlem yapılmıyor haklarında. Yolsuzluktan alındıysa yine işlem yapılması gerekmez mi? Atanamayan yüzbinlerce öğretmen ne olacak? Zamlardan vergilerden artık yorulduk sayın Cumhurbaşkanım Halk artık aynışeyleri duymaktan yoruldu.
anayasal demokratik cumhuriyet yıkılmış.diktatörlük kabul edilmiş.17 aralık hırsızlıkları kapatılmış.paralar sıfırlanmış.hırsızlar; hakim,savcı ve polisleri hapsetmiş.sonra dönüp fetö bize 17 aralıkta darbe yaptı demiş.rüşvet ayakkabı kutularıyla verilmiş.zarrab halkbank müdürü süleyman aslana rüşvet verdiğini kabul etmiş.bacanak izmir liman ihalesinde rüşveti götürmüş.basın bunları yazamasın diye susturulmuş.gazeteciler bunları yazamasın diye hapsedilmiş.yargı; sarayın kapısına bağlanmış.onbinler suçsuz yere hapsedilmiş.adalet ve demokrasi yok edilmiş.her yer zulüm olmuş.
çok doğru bir karar.
Sn reyiz, çocuklara tecavüz edip tutuklanan ensar hocalarıyla ve imam kırıntıları da duruşmaya tek tip kıyafetle gelsin, kravat takıp ceza indirimi almasın, bence senin imanın hasarlı
dolar 3.81 euro 4.52 benzin,mazot,et,süt...hayat Türkiye'de çok pahalı.avrupayı geçtik.TL gün geçtikçe değerini yitiriyor.halkın alım gücü sıfır.ötv+kdv,zamlar halkı bezdirdi.%11 büyüdük,ama halkın cebine giren bişey yok.zenginler iyice kasasını doldurdu.fakir iyice fakirleşti.bu sorunlarımızı kim çözec
Aynen ,Abdulhamit dönemi ve Menderes hükümeti zamanındaki uygulamalar bu işin sonu iyi değil..
fetö yü yaratan sizsiniz onlarla kol kola beraber yürüyen sizsiniz şimdi sanki sütten çıkmış kaşıksınız 15 temmuz diye bir terör hareketi oldu sizin bundan haberiniz yok(?) 15 temmuzun olacağı belliydi bilerek önlenmedi bu terör olayının sonucundan kim fayda sağladı akp sağladı herşey ortadayken tayyip çıkıyor Kılıçtaroğlu fetöcü, akşener fetöcü vatandaştanda buna inanması isteniyor. İnanmıyoruz kardeşim asıl fetöcüler fetöyle beraber yürüyenlerdir. anladınızmı şimdi fetöyü
Taşeronların kadroya alınmasında en büyük payı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu've Cumhuriyet Halk Partisine de teşekkür ediyorum
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