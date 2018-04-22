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Erdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek ve yüz yüze görüşmek için Van'dan Ankara'ya yürüyen Mirza Koğtaş (21) Erzurum'a ulaştı.

Erdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek ve yüz yüze görüşmek için Van'dan Ankara'ya yürüyen Mirza Koğtaş (21) Erzurum'a ulaştı. Koğtaş, kaçak göçmen sanıldığı için sık sık polis ve jandarma tarafından durduruldu.
Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi'nde yaşayan Aynur- Zeki Koğtaş çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Mirza Koğtaş, partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara'ya yürümeye karar verdi. 11 Nisan günü saat 07.21'de Düzyol Mahallesi'ndeki evinin önünde yürüyüşünü başlatan Koğtaş, 360 kilometre yürüyerek 21 Nisan günü Erzurum'a ulaştı. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar 1255 kilometre yol yürüyeceğini belirten Koğtaş'ın bu zorluğu yolculuğu sık sık polis, jandarma ve korucular tarafından kaçak göçmen sanılarak kesildi. Yapılan kimlik tespitinden sonra yoluna devam eden Mirza Koğtaş yürümekten ayaklarının altı su topladı. Çıktığı bu yoldan geri dönmeyeceğini belirten Koğtaş şunları söyledi:
"Van'a gelen ve çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemeyince yürüyerek Ankara'ya gitmeye karar verdim. 10 günde Erzurum'a geldim. 10 gündür yollardayım. 1255 kilometrelik yolun 360'ını katettim. İnşallah geri kalan 895 kilometre yolu da tamamlayıp Cumhurbaşkanımız ile buluşacağım. Bu zorlu yolculuğumda kaçak göçmenlere benzetildiğim için yaklaşık 50 kez polis, jandarma ve korucu tarafından yolum sık sık kesildi. Türk vatandaşı olduğumu anlayınca yoluma devam ettim. Yolda karşılaştığım göçmenler bile beni kendilerinden sanıp yanıma gelerek sohbet etmek istediler. Ama ben yanlarından uzaklaştım. Geceleri bulduğum uygun yerlerde uyuyorum. Çoğu zaman köylülerin verdiği yiyeceklerle karnımı doyuruyorum. Yürümekten ayaklarım su topladı ve patladı ama bu yolculuktan asla vazgeçmeyeceğim."

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Erdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştıErdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştıErdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştıErdoğan'ı görmek için yola çıkan Vanlı genç Erzurum'a ulaştı

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