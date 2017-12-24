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Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 18:26 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Şırnak'taki İl Kongresi'nde konuşmasının ardından bir vatandaşın sahneye çıkıp kendisine sarılmaya çalışması Erdoğan'a zor anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı.

Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"SADECE SARILMAK İSTEDİM"

Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, ​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."

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Okuyucu Yorumları 86 yorum
Milletin adamı milletten korkar mı reis ya :) yavaş dön reis ümmetin hızına yetişemiyor.
Ümmet sadece peygamber efendimizin dir münafık
@alexis_2014 kafir işidli. sen anlayamazsın. isminden belli.
burada yakın koruma müdürünün görevden alınması gerekir ya bıcak ceksede cuhurbaskanının kalbine soksaydı demekki korumalar hikaye
Sen merak etme onu Allah koruyor
@yaaa_yalcin nereden bililon? yoksa sana mı söyledi....
@gold.gold onu allah yakacağı yeri biliyor senin it sürüleri koruyor onu
@gold.gold boş boş konuşma !!!
meczup gölgesinden korkuyor 3000 korumayla wc ye gidiyor bir vatandaş koşmuş
baş komutan :) :) :) bunlar komedi ya :)))))
korumalar yetersiz bence ya onda bomba olsaydı allah göstermesin.tayip baba nın ben korumasi olacaktım ki vallahi sinek ucurmam orda
vatandaş o alana girmeden önce 3 kez aranıyor da alınıyor,ne bombasından bahsediyorsun sen.Bir işide bilmeyin anlamayın kardeşim,daha iyi yaparmış,e git yap bakalımm...
@mecitcenter allah onada gösterecek.merak etme sen.kimse dünyaya direk kalmamış.
Hiç bir şeye benzemez halkını satanın korkusu!
ölüm korkusu olsa gerek!!!
başkomutan! korkudan gidiyordu ya arkadaş :))
Cahil herif, seviyorsan el salla, seni seviyorum v.s. de haydut gibi saldırmak nedir
yalamalıkta son nokta BAS KOMUTAN NE LA ? USENMEYIP BU KONUYU BIMERE MI YAZSAM NEREYE YAZSAK BILEMEDIM CVP ISTIYORUM BAS KOMUTAN NEDIR ? VE KIMLERE DENIR?
savaş esnasında orduya başkomutan sıfatıyla mevcut cumhurbaşkanı komutanlık eder.bimere değil mezardaki ebenede yazsan aynı cevabı verir sana..
@egemensefa )))
Niye korkuyor vatandaş tan
Napiyosun kardesim sen ya adam tam palavra sikmaya basliyacak dunya liderimizin aklini aldin birak rahatca atsin tutsun eyyy ceksin
korkunun ecele faydası yok sultan Süleyman bile öldü....
başkomutan korkudan gidiyordu :))
korumalara bos yere maaş vermesinler bence beni alsınlar karın tokluğuna yaparım baskomutanımızın korumalıgını
Yazık ya adam kendi vatandaşından korkuyor.
reis korkmaz öyle dünya beşten büyük der sonra ise böyle :)))
Böye rezalet olurmu o korumalar havaya mı bakıyorlar adam resmen üstüne atlamış kötü niyetli biriside olabilirdi tamamen güvenlik zaafiyeti.. allahım seni korusun cumhurbaşkanım sana ve kutlu davamıza canımız fedadır..
O zat, babasına göstermediği sevgiyi ortaya koydu ama...Elinin tersiyle itilmek...Gururu kırılmıştır o vatandaşın. O vatandaş daha hayatta akpartiye oy vermez. Görüntüyü izleyenler de hoşlanmayacaktır...Bu arada Güvenlik görevlileri epey fırça yiyecek maalesef... Çok tatsız bir olay.
o zaman her adamın cumhurbaşkanına sarılmasına izin versinler.hepside sarılır zaten,ki yakın korumanın amacı budur zaten yaklsşınca müdehale etmek..
halkın adamı
Korkunun ecele faydası yok hepimiz biliyoruz kucaklayan milleti hep ittiniz bu doğru
Tek başkomutan vardır oda Mustafa Kemal Atatürk tür.Kaç savaş kazanmış RTE kaç cephede savaşmış????
Sahi şu MİT'in sunduğu reza denen alçak ve rüşvet verdiği akp liler ile ilgili bilgi notu noldu bay akp başkanı?Bir de MAN adasına para gitti mi geldi mi?
e o kadar korumasından belli olmuyor mu zaten korktuğu ?
hep aynı hikaye yazık bu milleti aptal yerine koymayin
Allah'a inanan O'ndan başkasından korkmaz.İnancı olmayan ve olmayan inancın arkasına saklananlar böyle her an ölüm korkusunu yaşarlar.Ama kaçış yok azrail geldiğinde hiç bir koruma ordusu seni koruyamaz.tık diye gidersin
bu ne sacmalik bukadar kolay ulasilmamasi lazim
ne kadar korkmuş harekete bakın işte can tatlı
Böylesi bir lideri millet olarak korumalıyız. Başkomutanın ordusu bütün millet olmalı.
Allahım 15 senedir kurtulamadık bunlardan ölü toprağı serptiler milletin üstüne
Nasıl bir güvenlik önlemi alınmış. Ya kötü niyetli birisi olsaymış ne olurdu. Cumhurbaşkanı acil korumalarını ve güvenlik önlemlerini gözden geçirmelidir.
Halk adamı halkından korkmaz..
ordakilerin hepsi yalaka korkmayın zarar vermezler reislerine
GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR YA BIÇAK YADA BAŞKA BİŞEY OLSAYDI CUMHURBAŞKANIMIZA ZARAR VERSEYDİ ALLAH KORUSUN REİS ALLAH ÖMRÜNE ÖMÜR VERSİN AMA ÇOK ÇOK DİKKATLİ OLUNMASI GEREK BURDAKİ KORUMALARIN HATASI CİDDİYE ALINMALI
beyler bayanlar. az birsey akliniz varsa kendinizi cumhurbaskanin yerine koyun bakalim sizin tepkiniz ne olurdu? belkide adama tekme tokat dalacaktiniz? isterseniz yarin yoldan gecen bur adamin ustune aniden atlayin ve bakin bakalim yiyeceginizin haddi hesabi var midir? burada siyasetiniz degil insanliginiz batsin. Allah korkuyuda, Cesaretide insana bahşetmistir. tabi ne yazikki insanliktan anlamayana!!!
Ey gerizekalıca yorum yapanlar halkıyla kucaklaşan tek cumhurbaşkanı budur... Tabi ki sevdikleri olduğu gibi sevmeyenleri de var tabiki korumayla gezecek aptal aptal yorumlar yapıyorsunuz 15 temmuzda bazıları saklanırken cumhurbaşkanı halkın arasındaydı... Devlet adamları tabi ki korumayla gezmeli... Acilen koruma ekibi gözden geçirilmeli... Şu an onu indirmek için her kahpelik yapılabilir... DİKKAT...
gölgesinden korkan dünya liderimiz.
onu allah koruyor diye yazan cahiller var evet 1500 korumayla koruyor doğrudur neyse 2019 da yolcudur reizz
halktan korkan reis mi olur ? Bir insan adaletli olduğuna inansa zaten korkması gereken bir şey kalmaz
korumaların şimdi vayy haline öyle boş boş durmaya gelmez ya gerçekten suikast tarzı yada sevmeyen biri gelip zarar verseydi ne olcak ti
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