HABER

Erdoğan'ın açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündemden düşmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Akdeniz'de tek taraflı adımlara izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündemden düşmüyor.

Erdoğan'ın açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündemden düşmüyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Akdeniz'de tek taraflı adımlara izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündemden düşmüyor. Rum medyası, 'halk arasında, bölgede sıcak bir olay çıkması kaygısı yaşandığını' yazdı. Haberler üzerine açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, bölgede sıcak olay çıkmasının söz konusu olmadığını, Rum halkının endişe etmemesi gerektiğini söyledi.
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum medyasının, "Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, Rum halkı arasında sıcak olay çıkacağı endişesine neden oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" yönündeki soruları yanıtladı. Rum halkına soğukkanlılık tavsiye eden Angelidis, "Endişeye gerek yok, sıcak olay çıkması söz konusu değil. Medya da halkı sakinşeitirecek yayınlar yapmalı. Bu konuda medya da katkı koymalı" diye konuştu.
Türkiye'nin ve Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip ettikleri mesajını veren Angelidis şöyle devam etti:
"Bunlar, basından uzak göğüslenmesi gereken meseleler. Savunma Bakanlığı’nın yaptığı faaliyetlerin yayınlanması sadece olumsuzluk yaratabilir. Münhasır Ekonomik Bölge’nin değerlendirilmesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin beyan edilmiş hakkıdır. Hükümetin planlarının kesintisiz devam etmesi için müdahil bakanlıklarla işbirliği içerisinde gerekli bütün önlemler alınıyor."

FOTOĞRAFLI

AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.