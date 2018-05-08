"Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti bir fırsat"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'e yapacağı ziyaretin bölgeye güçlü, pozitif, ekonomik, ticari ve siyasi açıdan önemli mesajlar vermek için iyi bir fırsat olacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yapacağı ziyaretin ani alınmış bir karar olmadığına işaret etti. Bunun, çok önceden düşünülmüş bir ziyaret olduğunu ifade eden Koç, Başbakan Binali Yıldırım'ın da 29-30 Mart'ta Saraybosna'ya yaptığı ziyarette bunu belirttiğini, kendisinin bir anlamda bu ziyaretin hazırlıkları kapsamında burada olduğunu söylediğini aktardı. Başbakan Yıldırım'ın temaslarının ardından, büyükelçilik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüşmelere başladıklarını ifade eden Koç, "Tam bu dönemde Türkiye'de siyaseten birtakım kararlar alındı. Bir erken seçim tarihi söz konusu oldu. Erdoğan'ın ziyareti için görüşmelerimiz devam ederken kendimizi erken seçimin içerisinde bulduk." dedi.

Koç, haziran ayı ortasında gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretin, 20 Mayıs'ta olmasının kararlaştırıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu günübirlik ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle de görüşeceğini söyledi. Ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve bölgesel konuların ele alınacağını aktaran Koç, "Bölgeye güçlü, pozitif, ekonomik, ticari ve siyasi açıdan önemli mesajlar vermek için ziyaretin verimli bir fırsat oluşturacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Ziyarete başka anlamlar yüklemek gereksiz bir egzersiz" Türkiye'nin desteğiyle yapılacak Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin bölge açısından önemine işaret eden Koç, proje hakkında fizibilite çalışmaları ile Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki yoğun görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Koç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette otoyol projesine ilişkin birçok görüşmeye katıldığını anımsatarak, "Vucic'in ziyaretinden iki hafta sonra Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret hem otoyol projesi hem diğer projeler ve bölgesel konuların görüşülmesi için önemli bir fırsat." dedi.

Erdoğan'ın Saraybosna'da yapacağı temasların odak noktasında projeler, ekonomi, ticaret ve yatırım konularının olacağını ve bunun bir "çalışma ziyareti" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında daha önce planlanan Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Saraybosna'daki 6. Olağan Kongresi'ne de katılacağını aktardı. Koç, Erdoğan'ın ayrıca Türk girişimciler tarafından 2004 yılında açılan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) onuruna verilecek fahri doktora törenine de katılacağını ifade ederek, "Normal seyrinde gelişen ve tamamen normal bir akışta ilerleyen bu günübirlik ziyarete başka anlamlar yüklemeye çalışmak veya başka türlü ortaya koymak gereksiz bir egzersizdir." diye konuştu. Türkiye ve Bosna Hersek arasında çok özel ilişkiler olduğuna dikkati çeken Koç, Türkiye ile yeni revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması ve sürekli artış gösteren ticaret rakamlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı. - "İlişkilerimiz siyasi manipülasyonla değil, desteklerle sürdürülmeli"