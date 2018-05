"Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti bir fırsat"

Koç, pozitif gündeme odaklanılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müzakeresi tamamlanan yeni revize edilen anlaşmaya göre, Bosna Hersek'ten et ithalatında üzerinde karara varılan ve 5 yıllık bir süreci kapsayarak et üreticileri açısından önemli bir aşama olduğunu düşündüğümüz yıllık 8 bin ton et kotasına odaklanmalıyız. Bosna Hersek açısından önem arz eden diğer tarım ürünlerinde sağlanan olanaklara odaklanmalıyız. Bunlar hep bir anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin vardığı düzeyi ortaya koyan somut veriler."

Bosna Hersek ve Türkiye'de 2018'in seçim yılı olduğunu belirten Koç, "Üst düzey ikili ilişkilerimizin siyasi manipülasyonlarla değil, karşılıklı siyasi desteklerle sürdürülmesi ve geliştirilmesi hem iki ülke hem de bölgenin yararına olacaktır." dedi.

Koç, bundan sonraki süreçte proje ve yatırım olanaklarının daha fazla konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Bosna Hersek'e gelmek isteyen büyük yatırımcılar var. Erdoğan'ın ziyaretine bu yatırımcıları teşvik etmek için bir adım olarak görelim. Seçimler yapılıyor, ancak geriye kalan projeler, ticaret, yatırım ve iki ülke ilişkileri oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek bir adım olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.