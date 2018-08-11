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Erdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

ANKARA’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankaralılar Derneği (AHİD) üyeleri 65 bilezik, 105 çeyrek altın, 2 bin 500 dolar ve 3 bin Euro bozdurdu.

Erdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdular

Gizem KARADAĞ-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankaralılar Derneği (AHİD) üyeleri 65 bilezik, 105 çeyrek altın, 2 bin 500 dolar ve 3 bin Euro bozdurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara’da, Ankaralılar Derneği (AHİD) Başkanı Hilmi Yaman ve dernek üyeleri yanlarında getirdikleri altın ve dövizleri bozdurmak için Anafartalar Caddesinde bulunan bir kuyumcuya gitti.
Burada konuşan Ankaralılar Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine burada olduklarını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bu bir ekonomik savaştır, arkadaşlar’ dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine altınımızı, dövizimizi yastık altında neyimiz varsa bunları bozdurup, TL’ye çevirip Türk Lirasını güçlendirmek için bugün buradayız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seçerken ‘bayrağımızı dalgalandırsın, dik dursun’ diye oyumuzu Cumhurbaşkanımıza verdik. Trump’ın ekonomik savaş açması, doların ne duruma gelirse gelsin, bu savaşın galibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olacaktır. Ey Trump sen kimsin de bizim ekonomimiz ile oynuyorsun. Biz daha fazla istihdam sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. O orada dik olduğu sürece, biz burada malımızı, canımızı feda etmeye hazırız” dedi.
Açıklamanın ardından dernek üyeleri 65 bilezik, 105 çeyrek altın, 2 bin 500 dolar ve 3 bin Euro bozdurdu.

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Erdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdularErdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdular

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