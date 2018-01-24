Erdoğan'ın 'cevap verilmeli' dediği gazeteye saldırı anları ortaya çıktı

Afrin operasyonuna dair attığı manşet sonrası Erdoğan'ın 'Cevap verilmeli' dediği KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesi'ne düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

KKTC'de yayınlanan ve eski ismi Avrupa gazetesi olan Afrika gazetesi, “Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı… Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşeti nedeniyle dün saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından ortaya çıkan görntülerde kalabalık bir grubun gazete binası önüne geldiği daha sonra da 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla gazetin camlarını taş atarak kırdıkları görülüyor.

Polisin müdahalede yetersiz kaldığı olayda, saldırganlar bayrak direklerine tırmanarak gazetenin tabelasını söküyor. Saldırganlar daha sonra gazetenin ofisine girerek gazete ofisine maddi hasar veriyor. Gazetede mahsur kalan basın mensupları binada güvenli alan kalmayınca ofisi terk ettiği görülüyor.

Erdoğan da Bursa'da yaptığı konuşmada gazetenin manşetine tepki göstererek şöyle demişti:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... ‘Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını’ söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle, Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım."