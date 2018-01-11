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Erdoğan'ın dedesi için Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 09:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; askerdeyken şehit olduğunun, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı.

Erdoğan'ın dedesi için Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin bazı iddialar olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Osmanlı imparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemlerinin, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütüldüğü belirtilerek buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba gibi) vefat edenlerin şehit olarak kayıtlara yazıldığı, donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatların ise, şehit olarak nitelendirilmediği ifade edildi.

Haberlere konu olan "Şehitlerimiz" adlı eserde sadece Osmanlıca kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatların yayımlandığı kaydedilerek şöyle denildi: "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, '1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na' göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır."

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Askerde arazi olmadıysa bende adam değilim!
DIPLOMA GIBI SAHTE ALLAHDAN KORKUN BUNCA YALANIN HIRSIZLIĞIN HESABI VAR JET HIZIYLE BELGEYI HAZIRLANMIS SIRADA DİPLOMA.ZORLA DEDE BULUYORLAR GUNEYSULU BIRINE SORUN RTE'NIN SOYUNU SOYLESIN...
dede için ALLAH rahmet eylesin.100 sene öncesini buluyorsunuz da kapı gibi diplomayı bulamıyorsunuz
Askerden kaçmıştır
ha ha ha ne kadar komik mutluydu soyadı da soyadı kanunundan 20 sene önce mutlu soyadı olan gürcü olarak tarihe geçmiş aslında torununa da şehit maaşı bağlanmalı
bu milletin bu ülkenin evladı adam gibi adam recep tayyib erdoganı Allah başımızdan eksik etmesin seni seviyoruz iyiki varsın
hayret saldırılar başlamamış, geç kalmadınızmı çapulcu akbabalar
Google'da Mutioğulları kimdir diye aratıldığı zaman Gürcü sitesinde Gürcü sülaleleri ise şunlardır; Mutioğulları, Tahmazoğlebi, Metshidze diye yazı çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizim sülale Türk dememişmiydi!...
20 yıldır böyle bir kayıt yoktu helal olsun,diplomadan sonra
DIPLOMA GIBI SAHTE ALLAHDAN KORKUN BUNCA YALANIN HIRSIZLIĞIN HESABI VAR JET HIZIYLE BELGEYI HAZIRLANMIS SIRADA DİPLOMA.ZORLA DEDE BULUYORLAR GUNEYSULU BIRINE SORUN RTE'NIN SOYUNU SOYLESIN...
TÜRKLERE KARŞI SAVAŞMIŞTIR .
Meçhul derken kaçmadığı ne belli, yedik mi? Tabiki hayır ..
Adı kemal baba adı mustafa babasının dedesi atatürk çıkarsa şaşırmam . Kimin bakanlığından kimin kağıdı çıkıyor :) gülermisin ağlarmısın . diplomada çıkaranlar için boyle kağıtlar çıkarıp ortaya atmak kolay . zaten arapçada bilmiyoruz gorsekte anlamayız ver coşkuyu
Şehit torunu olduğunuzdan çocuklarınızı askerlikten ayrıcaklı tutuyorsunuz demek.
Hayali belgelerle bir şeyleri kotarmaya çalışmak ahlak dışı bir davranıştır. Şimdi ben dedemin künyesini açıklıyorum; Potamya'nın(Güneysu) Pihiloz köyünden Batakalı Rum eşliya Teyyup. Benim dedem Osmanlıya karşı Rum çetecilerle savaşmış bir Rum. Annetarafından ise Gürcüstandan gelen bir Yahudi aileye mensubum. 2002 yılından önceki Rize ili Güneysu ilçesi nüfus kayıtlarına bakmak yeterli. Ama o nüfus kayıtları şimdi yok olmuştur. Tıpkı yıllardır bulunamayan lisans diplomam gibi.
diplomayı bulamadılar isteyince neyi buldular
arşivde olunca bulunup gösteriliyor tabii Eee diploma nerde????????????
NEREDEN İCAP ETTİ..?
dede şehit baba oğul gazi. ver mehteri bu vatan için
BUGÜN E KADAR NERDEYDİ BU TUAF BELGELER AÇIKLAMALAR NEYSE ....... ERGEN GİBİ ÜLKEYİZ KAFA FARKLI ÇALIŞIYOR
SEÇİMLER YAKLAŞIYOR .ZATEN KESİN ŞEHİTTİR.
Bu belge bulunmuşken ver gazı gitsin reyiz, Yüz yıllık bir kaydı bulabilen iktidar, on yıllık olmayan tiplomayı bulamıyor ise sorun rejimdedir, yersen
Diplomayı da bir görseydik de ölürken gözümüz açık gitmeseydik dimi ama ???
meçhul diyor belli değil ?
Gürcü kökenli olduğu hep söyleniyodu. Bu da resmi belgesi oldu. Gürcü ama milli.
Sn. Cumhurbaşkanımız Çocukları O veya Bu sebepten dolayı askerlik yapmadığı içinmi bu araştırma bu çaba... Yine birşeyleri örtme çabasımı acaba?
benim dedemin babasida yemende savasa gitmis bir daha donmemis
bakanlık kimin emrinde sorusunun cevabı sanırım gerekeni açıklar
BU KAYITTA ÇOK YENİ GİBİ DİPLOMA MİSALİ SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILMIŞ SANIRIM.
Bak görürsünüz yakında hatta secimden once Erdoğan peygamber soyundan geliyo peygamber torunu dicekler.. Demedi demeyin
bak sen Atatürk yalakadığı yapcak ya Mustafa oglu Kemsl miş
ALLAH RAHMET EYLESİN
DEVLETİN TÜM İMKANLARI SİZDE OLDUĞU İÇN SİLER İÇİN SAHTE BELGE HAZIRLAMAK ÇOK BASİT DİMİ SAYIN ERDOĞAN GEÇENLERDEDE ÖLEN DEDENİZİN ADINI KEMAL MUTLU OLDUĞUNU DEMİŞTİNİZ OYSAKİ DAHA O TARİHLERDE SOYADI KANUNU ÇIKMAMIŞTI ŞİMDİ O HATAYINIZI DÜZELTMEK İÇİN BÖYLE BİR BELGE ÇIKARMIŞUINIZ MUSTAFA OĞLU KEMAL DİNİNİZ İSLAM AMA ÇIKARINIZ İÇİN PAPAZLA SARAY AÇAR BULGARIN TÜRKLERİN SOYATLARINI BİLE ALDIĞINI UNUTUP ONLARIN KİLİSELERİNİ RESTORE EDİP PAPAZLARIYLA KİLİSE BİLE AÇARSINIZ
hainleri vatanperver gosterdikleri zaman ortalik karisir derdi dedem:o
herşeyin istismarı bitti de şimdi dedesinin şehitliğinin istismarına mı sıra geldi???? PKK ile görüşmeler yaparken dedesinin şehit olduğu aklına gelmiyordu ama... bu adam çıkar için herşeyi kullanır, kullnım süresi dolanı da bekletmez atar...
Her ne hikmetse bütün herkes bir parlatma sevdası içerisinde, tamam şimdi şehit torunu da oldu önümüzdeki seçimlerde bol bol kullanır artık şehit torunuyum diye...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
istenirse bulunuyor gerçi şehit değil meçhulmuş kime karşı nasıl asker olmuş meçhulmuş olsun en azından adı var peki diploma ne oldu diploma sakın gürcistan arabistan mısır nüfusuna gitmesin oraları araştırmak lazım hah ha hah ha
Allah rahmet etsin inşallah
DİPLOMASINIDA BU HIZLA ÇIKARSAYDI İYİYDİ...NEDEN ÇIKARMIYOR SİZCE..BAK BUNU GEÇEN HAFTA SORDULAR BU HAFTA CEVABI GELDİ..İNANIRMIYIM RTE VARSA HER ŞEYE KUŞKUYLA YAKLAŞANLAR VAR..BEN ONLARDANMIYIM..EVET.BEN ONLARDANIM SANIRIM..
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