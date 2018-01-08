Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi için "Bu üniversitemiz açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Çok seslilikle, kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgi doğru çizilmeden bunu başaramayız. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıttı değildir" demişti.

REKTÖRDEN SIRALAMA TWEET'İ

Erdoğan'ın, eleştirisinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'dan dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Prof. Özkan Twitter hesabından 2018 US News & World Report’a göre Türkiye üniversiteleri sıralamasını paylaştı. Prof. Özkan’ın paylaştığı tweet’e göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından "Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur" yazılı bir mesaj paylaştı.