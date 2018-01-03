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Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde gündemde milli füze Eurosam da var!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 08:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek. Erdoğan, Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak, İran ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. İki ülke arasındaki köklü ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede, önemli projeler bulunuyor.

Erdoğan’ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye’nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için İtalya-Fransaortaklığındaki EUROSAM ile işbirliği yapılacak.

Türkiye’nin füze savunma sistemlerine olan acil ihtiyacı Rusya’dan hazır S-400 alımıyla karşılanıyor. EUROSAM halen kullanımda olan Aster 30 füzelerinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

2030 SONRASI İÇİN...

Türkiye’nin milli füze sistemlerinin parçası olması beklenen “Aster- 30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemleri 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor. Bu sistemler NATO’ya entegre olabilecek.

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aster-30 füzesi, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise 1000 kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek. Aster’in birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor.

Aynı anda 10 hedefe angaje olabiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 kilometre irtifada önlemesi, siviller üzerindeki kimyasal ve nükleer tehdidi asgari düzeye indiriyor. Sistemin deniz platformları üzerinde de kullanılabilmesi mümkün.

Böylece füze savunma sisteminin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin devam eden TF-2000 Hava Savunma Firkateyni ve Bölge Hava Savunma Gemisi projesine de entegre edilmesi söz konusu olabilecek.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
füze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan macron

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Refarandum dan sonra AB ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdi şimdi o laflarin hiç biri yok putin e kırk takla atıp özür diledikten sonra ibadi merkel makron suud kral derken yakın zamanda fetos hocalarına bir mektup gider...
füze anlaşması tebrik ederim. Biraz teknolojiye bakalım ve füzelerin menzilleri ile ilgili olarak şunu konuşalım. ABD Türkiye arası 11.000 km. Neden ABD çünkü Türkiye'nin 1 numaralı düşmanı ABD İngiltere ve İsrail üçlüsü. 2 nci sırada Almanya İtalya ve Fransa var. 3 ncü sırada Rusya Ermenistan ve Sırbistan. Bütün bunların menzili Ermenistan dışında hepsine yaklaşamıyoruz. Bugün savaş olursa şayet kendimizi savunuruz yani 150 kg lık bir boksör ile 60 kg lık boksörün ringe çıkması ve sadece düşük kilolunun kendisini savunması ile maç sonucuna gitmesi. Yani karşı tarafı vuramadıktan sonra boş.
Beratı gönderseydin keşke.
SIRF GAZ.MAKRON NE DEMİŞTİ.HER HAFTA BU ADAMLA GÖRÜŞMEK ZORUNDA KALAN BENİM DİYORDU.ANLAYACAĞINIZ BAK AFRİKADAN BAŞKA BİR YERE GİDEMİYOR DENMESİN DİYE ZORAKİ BİR YOLCULUK.
Ne kadar dar pencereden bakıyorsunuz; Rusya'ya S-400 siparişi, ABD'ye Yolcu Uçakları ve Füze siparişi, Fransa'ya Füze siparişi, Yarın Almanya'dan birkaç düzine makam arabası alırız, İngiltere'nin kucağından hiç inmiyoruz zaten. Hepsine bir şekilde Pastadan Size de var mesajı veriliyor. Hangi pasta mı...? "TÜRKİYE PASTASI" Gariban Halkın Ekmek Parası... HANGİ NEREDE YILLARDIR MANŞETLERDEN İNMEYEN MÜTHİŞ SİLAHLARIMIZ....??? HANİ NEREDE TROLLERİN SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURAN, ABD'yi YOK EDECEK SİLAHLAR...???
Bu nasıl milli füze savunma sistemleri? Yemeyin bizi... Bu kadar parayı eğitime harcasalar, genç istihdamına harcasalar çorba çıkmayacak herhalde...
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