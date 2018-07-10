Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nde işitme engelliler için özel yayın gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama töreni, Twitter'daki @engelsizbestepe hesabı ile Cumhurbaşkanlığı'nın diğer sosyal paylaşım sitelerinde "İşitme Engelliler Özel Yayını" olarak vatandaşlara aktarıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşması, bir tercüman tarafından işaret diline çevrildi. Ekranlara yansıtılan görüntülerde, bir yanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören ve Başkan Erdoğan'ın konuşması diğer yanda da çevirmen yer aldı.

Erdoğan'ın tarihi konuşması, anlık şekilde işitme engelli vatandaşlara aktarıldı.

İşitme engelliler için oluşturulan hesaplardan günün önemli fotoğraf ve görüntülerine de yer verildi.

