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Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 14:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek cevap verdi ve yargıyı işaret etti.

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaşan Kaftancıoğlu, hakkında söylenenlerin yalan, yanlış ve iftira olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim.

'BULUNDUĞU DURUMUN ACZİYETİ'

Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.

'YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM'

Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

Son söz: Korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız…

​'GÜÇLÜYÜZ, O YÜZDEN KORKUYORLAR'

Evet Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyon dolarlık şirketi olan eniştesi, paraları sıfırlayan çocukları, emrinde MİT’i yok ama aslanlar gibi fikirlerine ve inancına sahip çıkan bir il başkanı ve örgütü var! O nedenle güçlüyüz ve o nedenle korkuyorlar!

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'
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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan CHP Canan Kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
erdoğan bugüne kadar bu kadın hakında neden hiç görüş belirtmedi madem terörist ise neden bugüne kadar kimse harekete geçmedi cvp çünkü bu kadın hem chp hem iyi partiden hemde hdp istanbul ilin oylarına talip ve en önemlisi akp nin istanbuldaki kürt oylarına talip ve alacak ve akp istanbuldan silinecek bunu gören reis-i akp elbette çamur at izi kalsin der
Ben kürdüm. 50 oyum olsa 1 ini Bu kadına vermem. Hem PKK lı Hem Ateist Hemde zıt fikirli faşist İYİ PARTİ ye çalışıyor. Attığı twitlerini gözümle gördüm. Terörist bunlar
@saidmirza_2017 sen hangi dünya da yaşıyorsun. bu millet teröriste oy vermez.
Cahil seni Boş boş konuş bakalım. Az sabret daha neleri çıkacak. Ateistler den her şey beklenir. Müslüman mahallesinde salyangoz yenmez
@saidmirza_2017 çünkü eskiden chp il başkanı değildi.
ZIRRTT neden korkuyorlar %25 tnmi siizn boyunuz belli zaten AMERİKADAN KORKMAYAN CHPDENMİ KORKACAK
@ff_a_t_i_hh senin reyiz amerikadan korkmuyor mu? ne yapabildi amerikaya, amerikan üsleri halen Türkiye de?? pkk suriyede devlet kuruyor senin reyiz salonlarda bağırmaktan başka ne yapıyor??? abd ye yaranmak için gidip 22 adet uçak aldı unuttunmu???
@ff_a_t_i_hh korkmuyorsa abd eski korumalarını götürsün. girdisi çıktısı 15 dk. dünya lideri trup şamarladı kulağını çekti haklısın sonrada t.c. geldi. koyun kesti. şefine
@engin_1976_mgoil ulan siz bağıramadınız bile be
@02remzi rezil hainler hırsınızdan çatlayacaksınız be
@02remzi bakıyorum Chpliler babasına-Abd ye laf söyletmiyor!! bu kadar düştünüz mü? Abd vatanınızı darbeledikçe mutlu olacak kadar kahpeleştiniz mi?? bu saatten sonra bize ,milliyetçilik vatanperverlik ulusalcılık vs. öğretebileceğinizi mi sanıyorsunuz?? hadi başka kapıya Reis yağmasa dahi gürlüyor, kuyruğunu kıstırıp icazet almıyor bu bile başlı başına yeterli
ANLAMADIM KOSKOCA chp NİYE BÖYLE ŞAİBELİ BİRİNİ SEÇERLER...PARTİ GERÇEKTEN KAYIYOR BEYLER..BİR ATATÜRKÇÜ BİRİ OLARAK GERÇEKTEN DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM...UMDUM KALMADI..
attığın twitler ortada. yalanlayamadığına göre, Erdoğanla neyi hesaplaşacan? mahkemelerin aleyhinde karar alacağı kesin. resmen pkk lısın işte be kadın. doktor olman seni kurtarmaz
kimin halkısınız siz ? delegelerinizde aynı düşüncede aynı beyindelerse senin gibi sorun bu kimin aciziyette olduğuda belli hizmet yok varsa tekşey iftira atmak fetö diliyle konuşmak
Atatürk bu gün dirilse ilk işi şu chp yi elleriyle dinamitlemek olur..pkk ya arkadaş diyen, dhkpc ye kucak açan, bir kolunu kandile, ötekini fetöye kaptırmış zavallı bir chp Atatürkü herhalde mutlu etmez..
troller sallamaya baslamıs bır zamanlar ergenekonda ve balyozdada sallıyorlardı
genel başkanı pkk ya ""arkadaşlar""diyen, terör-darbe yandaşı, Türkiye düşmanı olan chp nin il başkanının farklı olacak hali yok.. ön teker nereye, arka teker oraya..
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