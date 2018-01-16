Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaşan Kaftancıoğlu, hakkında söylenenlerin yalan, yanlış ve iftira olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim.

'BULUNDUĞU DURUMUN ACZİYETİ'

Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.

'YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM'

Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

Son söz: Korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız…

​'GÜÇLÜYÜZ, O YÜZDEN KORKUYORLAR'

Evet Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyon dolarlık şirketi olan eniştesi, paraları sıfırlayan çocukları, emrinde MİT’i yok ama aslanlar gibi fikirlerine ve inancına sahip çıkan bir il başkanı ve örgütü var! O nedenle güçlüyüz ve o nedenle korkuyorlar!