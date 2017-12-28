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Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 17:34 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşma sağladığını söyledi. Erdoğan, "Sudan Cumhurbaşkanı'na 'Burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz bu adanın tamamını biz restore edelim' dedim. First Lady de araya girince o da kabul etti" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Ödül Töreni'ninde Sudan ziyaretine ilişkin de bilgiler verdi. Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir ile Savakin Adası'nın tahissi konusunda mutabakata vardıklarını dile getiren Erdoğan, tahisisle ilgili ilginç bir ayrıntıyı da anlattı.

FİRST LARY ARAYA GİRDİ

Erdoğan şunları söyledi: "Bu hafta Çad, Tunus ve Sudan'da hem övündüm, iftihar ettim ama Batı'nın oraları yerle yeksan edişini görünce de üzüldüm. Cumhurbaşkanı'na da söyledim, 'Savakin Adası'nı bize tahsis edin tamamını restore edelim ve ülkemden buraya turist akınını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır' dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada 'First Lady' de araya sokunca o da kabul etti.

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sudan ada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sevakin Adası

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
benim senin verginle adanın etrafını gemicik limanlarıyla doldurur artık.içerdeki inşaat sektörünü yedik bitirdik, sıra geldi sudan'a...?
@bulentburak yabancı basında da cıktı bu takip edenler varsa okumuştur. ermeni sırp ve yunanlar kudurdular. bir de mısır ve suudlar panikte.. türkiye katar ile basra körfezine, somali ve sudan ile de kızıldenize ve aden e yerleşiyor etki alanı genişliyor. gavurların hepsi bu işe karşı. türkiyedekiler de dahil. ama müslüman türk halkı akıllı. bu 1980 model köy kahvesi edebiyatlarını yemiyor artık.
@smdemir43 size koyun sığır çomar deyince kızıyorsunuz..kimsenin iplediği yada önem verdiği yok kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz..bu diktatörlüklerle kimse ilişki bile kurmuyor..zaten tayyibi tanıyan kaale alan bir siz varsınız birde bu diktatörlükler...
@cem3506 işte sözünü ettiğimiz malum tiplerden bir örnek :D
@smdemir43 tarihi bir restorasyon bu, ne yapacak adadaki tarihi yok edip askeri üsmü kurduracaklar sanıyorsunuz nasıl bir kılıf bulmadır bu :))) mossad ve cianin cirit attığı aden körfezi ülkelerinde 2 nefes aldırmazlar adama..
200 TRİLYON MİLLETTEN ÇIKACAK İNŞALLAH AMA MİLLETE DÖNMEYECEK TABİİ. MASRAFLARI AKEPELİLER KARŞILASIN .
18 adayı hiç ağzına almiyor.vatan toprağının hicmi önemi yok ey akp lilerden.hic tepki vermediniz.bukadarda teslimiyet Çift olmayın.arasira doğrunun,hakkın yanındada sesiniz çıksın.
@serefduzer say bakayım isimlerini o adaların sayabilirmisin?
parası bizden mi cıkacak... eğer öyleyse kendi payıma helal etmiyorum.
arkadaşlar herşeyi anlıyorum da bu kadar koyun bir millet olamayız olay şu sayın tayyip erdoğan 2014 senesine kadar fetönün dibindeydi ama çıkarlar doğrultusunda resti çekti onca insan var suçsuz yere yattı sonra çıktı ama işine geri dönemedi bunları kendi vekillerini neden içeri atmıyor adelet bu mu yani böyle güzelim ülkemin bu tür adeleti olmayan insanlar ile yöneltilmesi ilginç şimdi de gemicikler bitti adacıklar başladı yav bu kadar koyun olmamak lazım gözünüzü seveyim at gözlüğü takmayın
Tamam muhalif olun ama türkiye o adaya birşeyler kaybetmek için değil bir çıkar uğruna istediği açık 18 ada konusunu dilendirenler var türkiye bugün bir karış toprağı göz konsa dünya ile savaşabilecek bir türkiye dir yerli silah ve gimilerini üreten güclü bir ülkeyiz bizim olan bir adanın yunan işgaline uğraması durumunda erdoğanda göz yummaz tsk da göz yummaz. Adaları lozanda lozandan sonrada italyanın bize vermek istemesine rağmen ismet paşanın aman bizim kimsenin toprağında gözümüz yok diyerek istemediği kayıt altındadır.
kendi paranla hangi adayı yapiyıyorsan yap ama şov yapacam diye milletin parasını çarçur ettigin yetet be.
ülkenin yarısı açlık sınırında,işsizlik almış başını gidiyor..para yok diye millet kahvaltı ve öğle yemeğini unutmuş,ekonomi ne halde yaşayan biliyor..ama mutlu azınlık servetini ona katlamış kimin umrunda:) çöpe atılacak paran varsa sudana somaliye yatırım yap..hele şu tikanın çarçur ettiği paralar var ya resmen vergilerimizi erittiler..haram olsun demekten başka ne gelir elden?
Ada sahillerinde bekliyorum yeni slogan bu:)))
bizim paramız la yapılacaksa zehir zıkkım, haram olsun,
allah razı olsun tayyip erdoğandan
ben banyomdaki evyeyi değiştiremedim bir yıldır... ona da bi el atsa çok pahalı 300 tl olmuş. anlaşılan o ada meclisin adası olacak ve tatiller orada olacak. bu dünyanın ahireti de var elbet...
Ülkemde binlerce genç evlenemiyor. Bizim paramızı akıttığımız yerlere bak. Bu vatanın evlatlarına da bir güzellik yapın. Evliliği kolaylaştırın. Nikah işlemleri 700 tl'ye kadar çıkmış. Allah'tan korkar insan. Bir imza ya, alt tarafı bir imza bu. Ne 700 tl'si. Haram zıkkım olsun o para. Benim verdiğim bu paralarla mı yatırım yapacaksınız? Nereye' Sudan'a. Adaletiniz batsın.
1 ocak tarihinde itibaren elektiriğe yüde 8.8 zam yapılacak...yani ekonomi kötü gidiyor bunun acısını devlet bizden çıkarmaya başladı zamlarla verglerle bizim hükümetin uğraştığı şeye bak...
BOĞAZIMIZA BASIN. YÜZDE 10 KAR İLE MAL SATIYORUZ YÜZDE 18 VERGİ ALIN. ONLARI DA GÖTÜRÜN ARAPLARA SUDAN A BİLMEM NEREYE DÖKÜN SAÇIN. BİDE ALKIŞ TUTSUNLAR SANA REİS DİYE. PARMAK DA SALLA SAĞA SOLA. PEŞİNDEKİLER UCUNDAN KIYISINDAN TIRRIKLIYOR DA BİZİM TIRTIKLAYACAK YERİMİZ YOK Kİ ÇALIŞANLARIMIZIN KARINLARINI DOYURACAK HAK Bİ ÜCRET ÖDEYELİM. ONLARA VERECEĞİNİ BİZE VERSEN 9 EV EKMEK YİYOR BU DÜKKANDAN ÜRETİM ARTAR. ÜLKE KALKINIR.
Ada dediği de 350 metreye 450 metre oval bi yer.Bizim küçük sanayi sitesinin yarısı kadar.Gemiciğin birini satıver de ne edeceksen kendin et.Asgari ücretten emekli,dul ve yetim maaşlarında kısıp keserek yapacaksan yada son bi iki senedir vergi üstüne vergi zam üstüne zam bindirecekseniz alın o adayı dürün bükün başta önce kendi seçmeninizin sonrada kendi g......e monte edin artık.
fist laydiniz şu 18 adayada bi el atsa
haram olsun zikkim olsun benden yanada
erdoğan en sonunda bir adaya da sahip oldu ya pes.sanırım bundan sonra tatil için daha güvenli olduğundan orayı tercih edicek.malum marmaris-bodrum sakat yerler.
sen adlarını yunan a ver git sudan dan ada dilen. mehter neredeeeeeeeeee ver mehreti
İstanbulu betonlaştırdık şimdide sudanın sevakin adasını betonlaştırmaya başlıcak bizim AKPlider.Çimenyolar hazırlansın Adaya rezidans gökdelenler dikeceğiz.
bırakın kendi işlerine baksınlar adamlara yardım yapılacaksan fabrikalar kurun ,taşla toprakla ülke kalkınmaz mütayitler zengin olur
suriyelilere harca.yandaşa harca ailelere çocuklara harca git dünyanın görüşmediği bu dünyanın en kötü yönetilen ülkelerine harca bizim kanımızı em..doymadı gözünüz bu ülke doyuramadı sizi..
First lady çık aradan.
first, first, first, first, first, first, Lady, Lady, Lady, Lady................. Fakir Fukaranın hakkı siz first, first, first, Lady, Lady, Lady lere haram olsun ..................... First...
yunanın el koyup sıkıysa gel al diye kılıçdaroğlunu madara eden yunan savunma bakanının mangal yakıp,sirtaki oynadığı 18 adayı ,kabinedeki her bakana birer birer hediye edilse taa sudandan ada dilenmezdi.çözüm osmanlının evlad-ı fatihanlardan hayatta kalan birinin padişahlık sistemi ile ülkemizi idare etmesidir.
sudan a akıtacak paraları üstü kapalı ödeneklerle buldular yine garibanları binecekler
yilmazkeskin yavaş atda civcivlerde yesin koyunlardan sira gelirse tabiiki
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