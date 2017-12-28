Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Ödül Töreni'ninde Sudan ziyaretine ilişkin de bilgiler verdi. Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir ile Savakin Adası'nın tahissi konusunda mutabakata vardıklarını dile getiren Erdoğan, tahisisle ilgili ilginç bir ayrıntıyı da anlattı.
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Erdoğan şunları söyledi: "Bu hafta Çad, Tunus ve Sudan'da hem övündüm, iftihar ettim ama Batı'nın oraları yerle yeksan edişini görünce de üzüldüm. Cumhurbaşkanı'na da söyledim, 'Savakin Adası'nı bize tahsis edin tamamını restore edelim ve ülkemden buraya turist akınını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır' dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada 'First Lady' de araya sokunca o da kabul etti.
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