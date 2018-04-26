Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini veren yarbay parmak izini inkar etti

Bu bilgiyi ilgili yerlere ilettikten sonra rutin çalışmalarına devam ettiğini belirten Bilgin, akşam saatlerinde televizyondaki haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Bilgin, 15 Temmuz'da Sönmezateş'in kendisine PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist gurubuna ilişkin istihbarat aldıklarını söylediğini aktardı.

Bilgin, olay tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezinde, hedef analiz subayı olarak görev yaptığını, Sönmezateş'in bu birimin amiri olduğunu söyledi.

Şehir dışındaki birliklerinde darbe girişimine yönelik herhangi bir eylem olmadığını iddia eden Bilgin, buna rağmen kendilerini burada güvende hissetmediklerini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde Sönmezateş'in kendisini arayarak gelişmeleri televizyondan takip edip etmediğini sorduğunu belirten Bilgin, "Sömezateş, bana 'Dikkatli olun, gerekirse kışla dışına çıkmayın.' dedi." ifadesini kullandı.

Sanık Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin Sönmezateş ve timiyle görüşmediğini, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinde yer bildirim gösteren haritalar oluşturmadığını iddia etti.

Herhangi bir bina ve tesise ait konum bilgisi hazırlamadığını iddia eden Bilgin, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen bazı haritalarda çıkan parmak izinin kendisine ait olmadığını savundu.

Bilgin, "Parmak izinin nasıl çıktığını bilmiyorum. Buna dair tetkiklerin uluslararası bağımsız bir kurum tarafından yeniden incelenmesini, bilirkişi raporu hazırlanmasını istiyorum." dedi.

- Mesai arkadaşı Bilgin'i yalanlamıştı