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Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini veren yarbay parmak izini inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı yerin koordinatlarını Marmaris'teki suikast timine verdiği iddia edilen sanık eski yarbay Bilgin savunma yaptı - Bilgin, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen bazı haritalarda tespit edilen parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e, Erdoğan'ın kaldığı yerin koordinatlarını verdiği iddia edilen eski yarbay Veli Bilgin savunma yaptı.

Bilgin, olay tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezinde, hedef analiz subayı olarak görev yaptığını, Sönmezateş'in bu birimin amiri olduğunu söyledi.

Bilgin, 15 Temmuz'da Sönmezateş'in kendisine PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist gurubuna ilişkin istihbarat aldıklarını söylediğini aktardı.

Bu bilgiyi ilgili yerlere ilettikten sonra rutin çalışmalarına devam ettiğini belirten Bilgin, akşam saatlerinde televizyondaki haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Şehir dışındaki birliklerinde darbe girişimine yönelik herhangi bir eylem olmadığını iddia eden Bilgin, buna rağmen kendilerini burada güvende hissetmediklerini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde Sönmezateş'in kendisini arayarak gelişmeleri televizyondan takip edip etmediğini sorduğunu belirten Bilgin, "Sömezateş, bana 'Dikkatli olun, gerekirse kışla dışına çıkmayın.' dedi." ifadesini kullandı.

Sanık Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin Sönmezateş ve timiyle görüşmediğini, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinde yer bildirim gösteren haritalar oluşturmadığını iddia etti.

Herhangi bir bina ve tesise ait konum bilgisi hazırlamadığını iddia eden Bilgin, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen bazı haritalarda çıkan parmak izinin kendisine ait olmadığını savundu.

Bilgin, "Parmak izinin nasıl çıktığını bilmiyorum. Buna dair tetkiklerin uluslararası bağımsız bir kurum tarafından yeniden incelenmesini, bilirkişi raporu hazırlanmasını istiyorum." dedi.

- Mesai arkadaşı Bilgin'i yalanlamıştı

Darbe girişimi gecesi Bilgin ile hareket eden sanık Ali Pehlivan, savcılık ifadesinde, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutunun koordinatlarını istediğini belirterek, şu bilgiyi vermişti:

"Sönmezateş, 'Marmaris'te Okluk koyunda Cumhurbaşkanlığının binası var, oranın koordinatını verin, biraz sonra arayacağım.' dedi. Ben de bilgisayarımdan Okluk yazdım, koy karşıma çıktı, üzerinde biraz dolaşınca binanın üzerinde Cumhurbaşkanlığı Resmi Konutu yazıyordu. Ben de bu binanın koordinatlarını not aldım. Veli Bilgin yarbayla karşılaştım, Sönmezateş'in aradığını, bu koordinatı istediğini söyledim. Notu, Veli Bilgin'e verdim. Bu sırada Sönmezateş tekrar aramış, Veli Bilgin bu koordinatı kendisine vermiş."

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Akıncı Üssü darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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