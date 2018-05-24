  ERDOĞAN'IN, KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI 1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının "Man Adaları belgeleri"ne ilişkin açıklamaları nedeniyle aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasında yeniden reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu kez de reddi hakim talebini reddetti. DAVACI VE DAVALILARIN AVUKATLARI KATILDI

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ikinci duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar,eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

Hakim Memun Kılıç, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in dün UYAP üzerinden yolladığı dilekçe ile yeniden reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanaklara geçti. Avukat Çelik, dava dosyasına dün UYAP üzerinden yolladığı reddi hakim talepli dilekçede, daha önceki reddi hakim taleplerinin soyut ve genel olduğu gerekçesi ile reddedildiğini hatırlattı.

Avukat Çelik, "İddialarımız ile delil ve emarelerimiz somuttur. Mazeretimizin hukuka aykırı olarak reddedilmesi, hakimin sadece davacı tarafın delillerinin toplanması konusunda işlem yapmış olması, siyasi nedenlerle dava açılır açılmaz mahkemenin yargıcı Pınar Daşlıçay'ın isteği bulunmamasına rağmen başka bir mahkemeye atanması, yerine gelen hakim Memun Kılıç'ın davacı Recep Tayyip Erdoğan ile örtüşen rabia sembollerini 2016 yılında Facebook sayfasında paylaştığına yönelik sosyal medyada ve basında haberler bulunduğunu" iddia ederek reddi hakim talebini yineledi.

HAKİMDEN KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINA: AL TELEFONUMU SANA VEREYİM

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in bir önceki celsede reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme Hakimi Memun Kılıç, "Benim sosyal medya hesabım yok, hiçbir dönem de olmadı. 'Rabia işareti haberi bir gazetede çıktı' diye üstüne atlamak doğru değil. Meslek adına üzülüyorum. Hukuk okuyan herhangi biri bunun reddi hakim nedeni olmadığını bilir. Benim herhangi bir sosyal medya hesabım yok" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, "Gazete haberinin gerçekliğini ben bilemem, bunu siz biliyorsunuz. Ortada somut bir şey var" dedi. Bunun üzerine Hakim Memun Kılıç, "Avukat bey, niye anlamıyorsunuz? 'Sosyal medya hesabım yok' diyorum size. Al telefonumu sana vereyim" dedi. HAKİM: BEN BASKI ALTINA GİRMEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin reddini istedi. Davacılardan Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan, mahkemenin reddi hakim talebi ile baskı altına girmemesi gerektiğini belirterek, reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi. Demirhan'ın bu sözleri üzerine Hakim Memun Kılıç, "Ben baskı altına girmem" dedi.

Reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olmadığını, reddi hakim gerekçelerinin somut olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Bu davanın tarafları Türkiye'nin önde gelen isimleridir. Buna ilişkin 3 dava açılmıştır ve bu davaların hakimlerinin değişmesi ile tereddüt yaşanmıştır. Talebimizin reddi mahkemenin objektif olma düşüncesini oluşturmuyor. Somut nesnel gerekçelerle redde talebinde bulunduk" diyerek reddi hakim talebini yineledi.

Hakim Memun Kılıç, reddi hakim talebinin soyut ve genel bir anlatımdan ibaret olduğu gerekçesi ile reddetti.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN AVUKATI: MÜVEKKİLİM YOLSUZLUK KONUSUNDA ÇOK HASSASTIR

Söz alan Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan, "İftiralara maruz kalmak böyle bir şeydir. Müvekkilim Özdemir Bayraktar, para konularında, özellikle de yolsuzluk konusunda çok hassastır, bunu da davalı Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünürünün de' denilerek, yani isim vermeden müvekkilimi kast etmesi kendisinin psikolojisini bozmuş ve yanında çalışan 200'ün üzerinde mühendisi de 'acaba yanlış mı yapıyoruz' düşüncesine sokmuştur. Kamuoyu önünde aklanmak ve zararımızın tazminini istiyoruz" diye konuştu. Kendisi ve müvekkili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından karşı tarafa iftira atılmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, "Genel başkanımızın konuşmasında Özdemir Bayraktar'ın ismi geçmemiştir" dedi.

Avukatı Çelik, "Davanın başından beri çıplak doğruları ifade etmekteyiz. Genel başkanımız tarafından ifade edilen milyonlarca doların aktarıldığı doğru olup iftira değildir" diye konuştu.