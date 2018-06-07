 ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI (2)

* Mahkeme, CHP Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar
verdi. Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Kararı açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme bu kapsamda, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine karar verdi.
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