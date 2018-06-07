HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada karar çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para  yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar
verdi. Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Kararı açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme bu kapsamda, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine karar verdi.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
36 günlük Kırkpınar ağalığı için 222 bin lira verdi36 günlük Kırkpınar ağalığı için 222 bin lira verdi
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durumBedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.