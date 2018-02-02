HABER

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 15:10 | Son Güncelleme

Samsun’da ’Leptin hormonu eksikliği’ hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak 37 kiloya çıkan 2 yaşındaki Yağız Bekte, yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla başlayan tedavi sonrası 2.5 ayda 8 kilo verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da küçük Yağız ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü.

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat(33) ve ev kadını Sevda Bekte (27)çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte, hızla kilo alınca, aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Yağız Bekte’nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu.

Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. İlaçla tedavi süresinde küçük Yağız, 8 kilo vererek 29 kiloya düştü.

Aile, kendilerine bu süreçte destek olup, yasal mevzuatta da değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı Ankara'da Ak Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaaslan ile birlikte aileyi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız Bektey'i bir süre sevip, oyuncak hediye etti.

Küçük Yağız’ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kabul ettiği çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyetini bile karşılama gücüm yoktu.Ancak devletimiz daha sonra bizim sesimizi duydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılanır hale getirildi. Biz de o dönem bizimle çok ilgilenen Çiğdem Hanımı ziyaret edip, teşekkür ettik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yasal düzenleme ile oğlum gibi Türkiye'de aynı hastalık nedeniyle zor durumda olan tüm hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun yağız bekte

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Devletimiz çok yaşa...
Padişahım diyecektin galiba...ekilenler meyve vermeye başladı
@mesut_demir_l8 padişahımız tabiki. Beğenmediysen yunanistana git
padişahım çok yaşa :)
@mesut_demir_l8 sen onu rüyanda bile göremeyeceksin kardeşşş boşa kendinizi doldurmayın
@life32 berhüdar ol evladım. sende gör sende çok yaşa. :)
allah şifa versin insaallah
Halkın adamı helal olsun...
sayın cumhurbaşkanı roma ya papanın davetlisi olarak gidecekmiş dogal tabi müslümanların davetine gidemeyecek birde 3500 koruma varmış laa hani afrine gidecekti nerde dantelli keenliler hadi bir görelim
padişahım çok yaşa.... dünya lideri devlet başkanı halife görmek isterseniz reise bakın...
REİS SENİNLEYİZ.....
@breeze72 fetöcü başhain zamanı gelince bakalım sesiniz çıkacakmı çomar sürüsü hainler reismiş neyin reisi olduğu belli sizin gibi malların çobanı işte güdüyor sizi militan dölleri
@lanvin1 Senin dölde ithal galiba yerli gibi durmuyor..hans mı corç mu..sevmiyorsanda terbiyesizlik etme..çok koyun dersen seni kırmayız da..bünyen kaldırmaz..çok fazlayız çünkü..
Kudurun bakalım embesiller :D Kabul etmeseniz de O, bir dünya lideri
yani o da insan sonuçta. allah başımızdan ayırmasın.
yalandan tribüne oynuyor işte nasıl olsa medya elinde istediği gibi reklamını yaptırıyor başhain
Yav ne padişahı biraz elinizi vicdanınıza koyun yazıktır düşünerek itham edin bi ingiltereye gidin görün geçmişimizi inkar etmeyin osmanlı bizim soyumuz evet cumhuriyetle yönetiliyoruz ve öylede devam edecek o saraya giren her ecnemi bizim görkemli tarihimizin emarelerini görünce geçmişini düşünecek
Devletin malı ye babam ye.Biraz da çebinden versene.Hem devlet parasını ver hemde onun karşılığında oy siyaseti yap.Ayıp,yazık,günah.
Diğer Haberler
Ağrı’da sosyal medya operasyonuna 21 tutuklama

Ağrı’da sosyal medya operasyonuna 21 tutuklama

KKTC'de dörtlü koalisyon hükümetinin kurulması

KKTC'de dörtlü koalisyon hükümetinin kurulması

İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internetten canlı yayın yaptı

İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internetten canlı yayın yaptı

3 gün sonra polise gidince gerçek ortaya çıktı

3 gün sonra polise gidince gerçek ortaya çıktı

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.