Erdoğan'ın korunmasında zafiyet mi var? Mahir Ünal'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta önceki gün düzenlediği AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

'BU MUYDU DİLLERE DESTAN KORUMA?'

Olayı köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Şırnak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşurken... Bir vatandaşın bütün koruma çemberini uyutarak Erdoğan’ın yanına... Rahatça yaklaşabilmesini, hamle yapabilmesini, hatta dokunabilmesini, hatta sarılmasını gördükten sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sağlam korunduğuna, etrafında kuş uçurtulmadığına, dikkatin olağanüstü durumda olduğuna yönelik inancım yer ile yeksan olmuştur" dedi.

'GÜVENLİK ZAAFI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, "Ben de o esnada oradaydım. Vatandaş bir şehit çocuğu. Güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Cumhurbaşkanımıza gösterilen aşırı bir sevgi gösteri. Kendisiyle konuştum, hareketinin doğru olmadığını söyledim. Elini öpmek istediğini ama kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını söyledi" açıklaması yaptı.