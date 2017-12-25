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Erdoğan'ın korunmasında zafiyet mi var? Mahir Ünal'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 14:04 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Şırnak'ta düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde, sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyen gencin, şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Erdoğan'ın korunmasında güvenlik zafiyeti olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta önceki gün düzenlediği AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

'BU MUYDU DİLLERE DESTAN KORUMA?'

Olayı köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Şırnak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşurken... Bir vatandaşın bütün koruma çemberini uyutarak Erdoğan’ın yanına... Rahatça yaklaşabilmesini, hamle yapabilmesini, hatta dokunabilmesini, hatta sarılmasını gördükten sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sağlam korunduğuna, etrafında kuş uçurtulmadığına, dikkatin olağanüstü durumda olduğuna yönelik inancım yer ile yeksan olmuştur" dedi.

'GÜVENLİK ZAAFI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, "Ben de o esnada oradaydım. Vatandaş bir şehit çocuğu. Güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Cumhurbaşkanımıza gösterilen aşırı bir sevgi gösteri. Kendisiyle konuştum, hareketinin doğru olmadığını söyledim. Elini öpmek istediğini ama kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını söyledi" açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak ak parti Recep Tayyip Erdoğan Mahir Ünal Hüseyin Demircan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sorsanız Allahdan başkasından korkmazlar kefeni ile yola çıkmışlar ama binlerce koruma ile endam ederler gemicik filoları kıtalar arası ticaret yapar haramı yerken hiç Allahdan korkmazlar.. esasen TÜRK kanı taşımayanlar korkak olur...
sadece Reis için değil diğer siyasilere yönelik herhangi bir şrfszlik düşünenler bu tür açıkları kovalar Bi daha olmasın!
valla her gün 2-3 yerde konuşma yaparsan,sürekli yurtdışı-içi gezer durursan görevlide şaşırır.korumada sapıtır.bazen konuşmacılar bile kürsüde hangi şehirde olduğunu unututuyor.el insaf.birazda evinde otur.
nasıl güvenlik zaafiyeti yok mahir efendi adam elini öpeceğine şaşırmış başka şey yapmış ya şaşırıp gözüne kalem soksaydı? bal gibi güvenlik zaafiyeti var dünya paraları harcayıp bir korumayı bile beceremiyorsunuz ama geçeceği caddeyi 2-3 saat öncesinden kesip trafiği felç vatandaşı mağdur etmeyi beceriyorsunuz.
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