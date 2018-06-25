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Erdoğan'ın memleketinde horonlu kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 77 oranında oy, AK Parti'nin ise 3 milletvekilliğini alması horonla kutlandı.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 77 oranında oy, AK Parti'nin ise 3 milletvekilliğini alması horonla kutlandı.

Memişağa Tuzcuoğlu Parkı'nda vatandaşlar yağmura rağmen ellerinde Türk bayrakları ile toplandı, parti otobüsünden çalınan AK Parti şarkılarına eşlik etti. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar Erdoğan lehine sloganlar attı. Araçları ile medyan çevresinde tur atan vatandaşlar kutlamalara eşlik etti. Havai fişek ve maytap atılana alanda yağmurdan ıslananlara yağmurluk dağıtıldı. Rize milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ve Muhammed Avcı alana geldi, vatandaşlar selamladı.

ALANA KARTON TABUT GETİRİLDİ

Bazı vatandaşlar üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener ve FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in fotoğraflarının yer aldığı kartondan tabut getirdi. Alanda gezdiren tabutu vatandaşlar tarafından yuhalandı.

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