Erdoğan'ın o çağrısının ardından bakanlık harekete geçti!

Yenişafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberine göre yazıda, bazı kişilerin “kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddialarıyla ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tavır ve davranış içine girdikleri” ve bu çerçevede bilgi almak amacıyla ya da yardım talebiyle adli mercileri aradıkları yönünde duyumlar alındığı belirtildi. Yargının bağımsızlığına vurgu yapılan yazıda, Anayasa’da, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtildi. Yazıda, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alındığı kaydedildi.

'DOSYAYI İNCELEYEMEZLER

Soruşturma dosyasının hangi hallerde kimlerin inceleyebileceği, dosyadan örnek alabileceğinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlendiği ifade edilen yazıda, yine kanun uyarınca soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu, katalog suçlar kapsamında kalan soruşturmalarda hakim kararıyla kısıtlılık kararının uygulanabileceği hatırlatıldı. Buna göre, dosyanın tarafı olmayan diğer kişilerin dosya inceleme ve dosyadan belge örneği alma haklarının olmadığı vurgulandı.

'GEREĞİNİ YAPIN'

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ile yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmenin suç olduğu kaydedilen yazıda, şöyle denildi: “Belirtilen şekillerde veya benzeri yöntemlerle dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden talepler ile ilgili olarak tavassut (aracı) girişiminde bulunan kişilerin ve arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğinin yapılmasını rica ederim.”