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Erdoğan'ın o çağrısının ardından bakanlık harekete geçti!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 10:01 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Adalet Bakanlığı makam ve mevkileri kullanıp soruşturmaları etkilemeye çalışanlara 'dur' demek için harekete geçti. Başsavcılıklara gönderilen yazıda, bakan ya da bürokratların ismini verip birtakım taleplerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması istendi.

Adalet Bakanlığı, makam ve mevki adı kullanarak soruşturmaları etkilemeye çalışanlara 'dur' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanan fırsatçılara yönelik, “Adımı kullananlar sahtekardır. Babamın oğlu olsa kapıdan geri çevirin” sözleri üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Müsteşar Selahaddin Menteş’in imzasıyla 2 Ocak’ta 81 ilin başsavcılıklarına “Yargı yetkisine müdahale edilmemesi” konulu yazı gönderildi.

Yenişafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberine göre yazıda, bazı kişilerin “kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddialarıyla ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tavır ve davranış içine girdikleri” ve bu çerçevede bilgi almak amacıyla ya da yardım talebiyle adli mercileri aradıkları yönünde duyumlar alındığı belirtildi. Yargının bağımsızlığına vurgu yapılan yazıda, Anayasa’da, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtildi. Yazıda, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alındığı kaydedildi.

'DOSYAYI İNCELEYEMEZLER

Soruşturma dosyasının hangi hallerde kimlerin inceleyebileceği, dosyadan örnek alabileceğinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlendiği ifade edilen yazıda, yine kanun uyarınca soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu, katalog suçlar kapsamında kalan soruşturmalarda hakim kararıyla kısıtlılık kararının uygulanabileceği hatırlatıldı. Buna göre, dosyanın tarafı olmayan diğer kişilerin dosya inceleme ve dosyadan belge örneği alma haklarının olmadığı vurgulandı.

'GEREĞİNİ YAPIN'

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ile yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmenin suç olduğu kaydedilen yazıda, şöyle denildi: “Belirtilen şekillerde veya benzeri yöntemlerle dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden talepler ile ilgili olarak tavassut (aracı) girişiminde bulunan kişilerin ve arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Avukatlar aracılığıyla yürütülen gizli pazarlıklar, itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz” sözlerinin ardından bazı FETÖ’cüleri kurtarmak için adliyelere baskı yapıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu arada kendini, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı” olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir isimli şahsın, onlarca kişiyi “iş bulma vaadiyle” dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Büyükişbir, tutuklanmıştı.

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erdoğan Adalet Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ulan bu cumhurbaşkanı ne yapsın ulan sağa dönse düşman sola dönse düşman allah sabır versin kolaylık versin sayın curhurbaşkanım
@osman_1966_yfkmb insan düşman olunca düşmanıda çok olur.unutma yalaka.
@bulentburak Sizin neyi yaladığınız belli koç fazla uzatma ingiliz hayranları sizi
@osman_1966_yfkmb Bir söz vardır ne sağcıdan ,ne solcudan oradakinden kork demişler..
yani diyorsun ki bu davalara ancak ben müdahale ederim.başkasına bok yemek düşer.biliyoruz zaten sen demedin mi bir olayda bu davanın savcısı benim diye.şaştım ya hakimler nasıl böyle bir hata yapmış acaba,senin müdahale edeceğini bile bile.
tek adam veya kuklası talimat verebilir, sizi gidi siziler, kadayıfınız kızardı artık
Sen önce bakanlarını,oğlunu,vekillerini il ve ilçe başkanlarını uyar devletin herseyini kullanan onlar..Bırak savcıyı hakimi onlar işini yapsın..
Osmanlı ne zaman yıkıldı halka eşit davranmayı bıraktıgında,bu millet özğürlüğü için Osmanlyı yıktı şimdi Tayip Erdoğana tek adamlığı bırakmaz..
bu şekilde yönetilen bir ülkede adalet. işte bağımsız yargınız. nasıl bağımsızsa . bir kişinin adı kullanılarak adalete yeni şekiller verilebiliyor. daha yeni sistem uygulamaya girmeden yargının bağımsızlığına bakın. şu kişinin selamı var diyerek yapılanlara. yazık bu memlekete . bu açık açık yargı bağımzsızlığı olmadığının ilk ağızdan kabul edilişidir.
ee senin iç işlerin bakançıkın vurun kırın, yok edin ismimi verin diyor. Sen konuşmalarından bir habermisin. Ülkede polis var onlara görevinizi yapın diyeceğine halkı öne sürüp sonrada benim ismimi verin diyor. İlk başta içinizdeki iki başlılığı bitirin öyle konuşun.
yargıya müdale yazısı...Bu yazı ancak penguen dergisinde çıkar...
önce siyasilerden başla reis onlar etkilemesin vekillerin akrabalarıda dokunulmaz gibi
Geregini yapinmi ? Cezaevinde yatmis sicili bozulmus sabika kaydina gecmis heleki siyasi gorusten cezaevinde yatan bugun memleketin basina gecmis anayasa bir bir ihlal edilmis kim geregini yapicak ?
Yargı bağımsızmış....Dünya alem bizimle dalga geçer yapmayın allah aşkına...Kılıçtaroğlunu davasına bakan hakime hanım geceyarısı görevden alınıp Rabiya işareti yapan hakim atanıyor...Sayın CB nin Kılıçtaroğlu hakkında açtığı davaları kazanacağını ben şimdiden nerden biliyorum...Allah belanızı verisn...Yediğiniz içtiğiniz külliyen haram ne konuşsanız külliyen yalan
en başta yapılması gereken en son yapılıyor ama malesef bu soruşturmalar yeterince sulandirildi kimin ne olduğu belli değil hiç kimse işin içinden çıkamıyor
Adaletin tek ele gecmesi gidin ulan bitirin bu isiii hukuk tanimaz isine gelmeyeni bir dosya (feto pkk vs)icine sokup kendi adaletini olusturmak. Medyada bu karari kilifina uydurup yayin yaparak.insanlarda algi olusturup tamam kesin bu suclu fikrini yerlestirmek. kenan evren bile bu sekildr yargilama yapmadi.bunlar tatli sevennn.. anlayana anlamiyana davul zurna az
NE DİYORLARSA TERSİNDEN OKUYUN .AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ ARTACAK DEMEKİ Kİ .
Hırsızı kolu komşundan ara derler başkası malını çalmaz.. yada aracılık yapmaz..
bu eskıden berı olan bır durum adamın varsa guckluysen yargıda ısın saglamdır.benım adamım deverı bıtmedıkce sorunlar duzelmez
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