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Erdoğan'ın ofisine 'böcek' davasında 10 sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının yerleştirilmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının yerleştirilmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara Keçiören'deki konutu ile Başbakanlıktaki çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili 3'ü firari 14 sanığın, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. 'FETÖ üyeliği', 'konut dokunulmazlığını ihlal' 'zimmet' ve 'casusluk' suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerinde suç işlemediklerini söyleyen sanıklar, beraatlarını istedi. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube eski Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'a, 54 yıl 6 ay, eski polis memuru İlker Usta'ya 50 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ömer Altıparmak'a 15 yıl 6 ay, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli eski Emniyet Müdürü Ahmet Türel'e 13 yıl 4 ay, Başbakanlık Koruma Şubesi eski emniyet müdürü Zeki Bulut'a 11 yıl 4 ay, TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'a 12 yıl, çalışma ofisinde bulunan böceklerle ilgili sahte rapor hazırlamakla suçlanan TÜBİTAK eski görevlisi Hamza Turhan'a 21 yıl, Gökhan Vıcıl'a ise 12 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan Hüseyin Özbilgin'e 7 ay 15 gün ve Koruma Dairesi eski Başkanı Mehmet Yüksel'e 8 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geriye bıraktı. Hasan Akın'a beraat veren mahkeme, firari sanıklar Ali Özdoğan, Enes Çiğci ve Serhat Demir'in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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