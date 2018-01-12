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Erdoğan'ın rakibi Ali Babacan mı olacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacağı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bir iddia daha geldi. Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen eski bakan Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürüldü.

Erdoğan'ın rakibi Ali Babacan mı olacak?

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'nin 'Proje Ali Babacan mı?' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Fatih Altaylı üst üste bir kaç yazı yazdı. Ve o yazılarında Abdullah Gül’den sonra sahaya sürülecek olan birinden söz etti. Aldığı kulisi şöyle nakletti;“Abdullah Bey önden koşuyor. Arkasına başta hükümet yanlısı medya olmak üzere iktidarı taktı. Her türlü eleştiri yapılacak, suçlanacak, kötülenecek. Sonra Gül duracak ve bir başka isim koşmaya başlayacak.(..) İktidar yanlısı medya ona da saldıracak, ama her çıkana saldırıldığı için artık bu saldırılar yıpratıcı olamayacak...”

Dünkü yazısı ise yaklaşmakta olan projenin artık iyiden iyiye pişirildiğine işaret ediyordu...

“İktidarcı medyaya tavsiyem ‘kurşunlarını’ tüketmemeleri... Yarın öbür gün “hakiki” bir aday çıkınca, atabileceğiniz tüm mermileri attığınızı fark ettiğinizde geç kalmış olabilirsiniz” diye yazdı.. Altaylı’nın vermediği ismi biz yazalım.. Ali Babacan’dan söz ediyor belli ki.. Muhtemel bir yeni politik açılımla birlikte Babacan adını duymaya başlarsak sürpriz olmasın.. Misal FETÖ soruşturmalarının tonunun düşürülmesi, Kürt sorunu merkezli demokratikleşme talepleri, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması yönünde görüş beyanları, Astana’nın noktalanması, Kıbrıs’ta çözüm gibi konular çokça dolaşıma girmeye başlarsa anlayın ki bir ‘B Planı’ geliyor demektir.. Tutar mı derseniz, AK Parti içinde siyaset yapmaya devam eden ama aslında inecekleri istasyonu çoktan geçmiş olan tren yolcularının tavrına bağlı.. Bugünlerde liderlerine ‘tam itaat’ mesajı veriyorlar.. Ama acaba arkada başka filmler de çeviriyorlar mı, bilinmez..

GÜL MESELESİNİN ESASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Abdullah Gül’ü eleştirdiği sözlerle, Gül eleştirisi yapan yazarların konuya bakışı arasında ciddi bir fark var.. Dikkatinizi çekti mi?.. Hükümete yakın medyadan CHP medyasına kadar bu konuya kafa yoran herkes, ciddi ciddi Gül’ün Erdoğan’a karşı rakip olarak gösterileceği tezi üzerinden değerlendirme yapıyor..‘Bence aday olmayacak’ ya da ‘artık aday olamaz’ türü değerlendirmelerin çıkış noktası bu.. Oysa Erdoğan’ın bazen isim vererek bazen de ima ederek yaptığı eleştiri böyle değil.. O potansiyel bir rakibi eleştirmiyor meydanlarda.. Kendisine kritik zamanlarda destek olmadığını düşündüğü bir eski yol arkadaşına sitem ediyor.. Gezi’de, Referandumda ya da başka kritik zamanlarda yanında olmamasından şikayet ediyor Gül’ün.. Ve belki de bu defa ilk kez açık açık yanında istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
ilker başbuğ cumhurbaşkanı olsa keşke
Ne olduğu belli olmayan biri ancak sizin lideriniz olabilir :) akıl tutulması dedikleri bu olsa gerek
Rte kimse rakip olamaz, onun kini de, yahudi üstün hizmet madalyası da kimsede yok
Sizin lideriniz ilker Başbuğ değil mi? kim yahudinin peşinden gidiyor bak bakalım, komedi gibisiniz yemin ederim
Ali babacan efendi adam memleketimize faydası olsun yeter.
YİNE GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI... NE OLDU EGE ADALAR VE MAN ADASI...? 17- 25 ARALIK VAKASI..? SARRAF VE İMRALI'DAKİ DOSTLARI NE ALEMDE..?
FETÖ nün Muhalefeti en sonunda FETÖ hainini aday gösterecekler galiba.İyice şaşırdılar.Bu kadar aday üzerinde gezen insanlardan ükleme hiç bir fayda gelmez.Bunlar koltuk derdinde ve ABD ile FETÖnün hain emellerine hizmet etmekten başka bir şey bilmezler.Bunların adayı dedikleri hiç kimse olmayacak...Kayı amblemini çalan, Fetö destekçisi keMAL, PKK kuklası HDP kendi adaylarını çıkartacaklardır.Çünkü koltukta anlaşamaz bu hainler......
@serdogan_07 serdoğan bütün hainleri bir bakışta tanımışsın. Akrabalık yok umarım..
şaşarım babacandan medet umanlara o kadar bakanlık yaptı halk sadece adını duydu değil gül babacan tüm eskileri bir araya gelse vız gelir tırıs gider. sizede gülüyorum admin sürekli akp ye muhalifleri için gaz veriyorsunuz da 2019 o gaz sizide yaramıyacak. tayyip erdoğanı adam gibi adam olduğu için seviyoruz sevenlerin bir teki bile rakiplerine oy vermez
AKP ye güvenmeyen bir yurttaş olarak. Sn. Babacana güveniyorum Ülkenin ciddi bir değişime ve kendisini bulmasına ihtiyaç var. Aslında 2. Özal a ihtiyaç var. Bu Ne AKP Ne CHP Nede diğerleri Dolayısla, Sn. Babacan olur ve yakışır kanaatindeyim.
Ülkemize bir Mustafa Kemel ATATÜRK gibi bir lider gelmeyecek.Dünyada bile emsali olmayan bir liderimizin olması gurur verici şimdi istediğimiz var olanı koruyan ve kollayan bir lider bulalım yeter.
Babacan aday olursa babalar gibi işi götürür inşallah....
Ali, babacan dır iyidir..
ali babacan akp,nin kabından yemek yiyenden hayırmı gelir
500 den fazla kamu şirketi 30 da bir- 40 da bir fiyatına yabancılara,yandaşlara,fetöcülere peşkeş çekilirken başka partide miydi.
Hayır erdoğanın rakibi meral akşener olacak. Bu bir danışıklı dövüş oyunudur. Tayyipin karşısına yine akpli birini sürüp sanki yarış iki akpli arasındaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Herşey İYİ olacak.
ali babacanın adaylığı akepeyi biraz böler.ama rte tırışkadan bir bahaneyle babacanı fetöcü ilan edip içeri attırabilir.artık yargı,adalet filan yok.adamlar aym yi bile tanımıyorlar.
Babacan aday olursa babalar gibi işi götürür inşallah....
fetocular yeni yeni proje çkartıyuolar ne yaparsanız yapın bu millet biliyo sizi o yüzden son çırpınışlarınız fayda etmeyecek
bir sosyalist olarak kim aday olursa olsun reis ölene dek tc nin lideridir.nokta.....
NE HİKMETSE SADECE ESKİ YENİ AKP DEN OLAN AYRILAN LAR ADAY GÖSTERİLİYOR MEMLEKETTE BAŞKA YERDE HİÇ ADAM YETİŞMİYOR MU
ali babacan patlıcanbaşı olur cumhurbaşkanı değil
bir çok kişininn favorisi Abdullah gül hayırlı olur inşallah.
Parayı sevmeyen bi yönetici olsun artık dış borç arttı kamu da 80 milyar dolarlık mal satıldı hala doymadılar.
cumhurbaşkanımızın karşısına çıkan boyunun ölçüsünü alır diğer alanlar gibi
babacan aday olursa kesinlikle en az%00.36 oy alır buda ilerisi için büyük umut olur chp ile itifak yapar ve tek başlarına ana muhalefet partisi olur.. munafıklık rakiplerin en çok sevdikleri cinsliktir
BU ÜLKENİN..SAKİN VE KARARLI BİR C.BAŞKANINA İHTİYAÇ VAR
Alibabacan da aday olsa gül de aday olsa şu muhalefetin durumunu görüyormusumuz şu chp nin durumunu görüyormusunuz bu haberler diyorki ya akp liler başkan olacak ya akp liler başka birisi başkan olamaz gibi algı oluştu reis in gücünde. Yararlananlar şimdi reis e karşı hareket ederler ise reis daha kolay başkan seçilir. Birde muhalefete ve seçmenlerine uyarım bu kavgalar bu açıklamalar reisin bir siyasi argümanı olabilir reis yine siyasi manevralara girmiş olabilir
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