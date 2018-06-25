Erdoğan'ın seçim başarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Lukaşenko'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ı "Seçim kampanyasının sonuçları, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve ülkeyi daha da güçlendirmeyi amaçlayan verimli çalışmanızın yurttaşlar tarafından takdir edildiğini gösterdi. Liderliğinizle, Türkiye'nin ilerleme ve refah yolundaki adımlarını sürdüreceğine inanıyorum." ifadeleriyle kutladığı belirtildi.

Aleksandr Lukaşenko'nun ayrıca, iki ülke arasındaki özel kardeş ilişkisine dikkati çekerek, dinamik bir şekilde ilerleyen ikili stratejik ilişkilerin ve taşıdığı yüksek potansiyelin ortak çabalarla siyasi, ticari, ekonomik ve diğer etkileşim alanlarında yeni zirvelere ulaşacağına inancını dile getirdiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, mutluluk, başarı ve planlarını uygulayabilmesi dileğinde bulundu.

