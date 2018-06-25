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Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Afgan makamları sosyal paylaşım platformlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

KABİL (AA) - Afganlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı sosyal paylaşım platformlarından kutladı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani, Twitter hesabından Erdoğan ve AK Parti'yi tebrik etti.

Türkiye'de halkın yoğun katılımıyla seçimlerin gerçekleşmesinin ülkedeki siyasi ve demokratik istikrarın sağlanmasının göstergesi olduğunu belirten Rabbani, ''Türkiye devleti ve halkının, daha önce de olduğu gibi tüm engelleri aşarak ekonominin kalkınması ve büyük projelerin hayata geçirilmesi için el ele vermesini diliyorum.'' ifadesini kullandı.

Afganistan Cümbüş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Muhammed Erkin de Facebook hesabından, "Erdoğan'ın büyük başarısını, Türk dünyası ve İslam ülkelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemde de Erdoğan liderliğinde Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz." mesajını paylaştı.

Afganistan Alimler Şurası Kuzey Sorumlusu Abdul Rauf Tavana da Facebook'tan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi İslam düşmanlarının gözüne diken gibi sokuldu. Ayrıca bu başarı Türk milletinin, Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri göz ardı etmediği mesajını verdi." diye yazdı.

Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Danışmanı Abdul Hamid Muradi de sosyal medya hesabından ''Erdoğan'ın seçim başarısını, İslam alemini ve Türk dünyasını tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.

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Afganistan

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