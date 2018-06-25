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Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı

İSTANBUL (AA) - Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının layık olduğu şekilde sonuçlandığını belirten Altun, "Bu sonuçlarla Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların, daha iyi aşılacağına inanıyoruz. Lidersiz, kadrosuz ve alternatif politikaları olmayan, güdük muhalefete iyi bir ders verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu başarısından dolayı kutluyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Fermani Altun

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