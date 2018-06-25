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Erdoğan'ın seçim başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarı Afganistan'da coşkuyla karşılandı

KABİL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarı Afganistan'da coşkuyla karşılandı.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Camiatül Medine Medresesi'ndeki hocalar ve öğrenciler Erdoğan'ın başarısını kutladı. Ellerinde Türk ve Afgan bayrakları taşıyan öğrenciler ''Yaşasın Erdoğan'', ''Yaşasın Afgan-Türk dostluğu'' sloganı attı.

Burada konuşma yapan Camiatül Medine Medresesi hatibi Mevlevi Sayed Kamil Sadat, Müslümanların lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını tebrik etti. "Müslümanların reisinin kazanmasıyla iftihar ettiklerini" ifade eden Sadat, Erdoğan için her zaman dua ettiklerini ve edeceklerini söyledi.

Erdoğan'ın dünyanın, özellikle de Müslümanların lideri olarak gördüklerini kaydeden Sadat, sonuna kadar onun arkasında olduklarını belirtti. Sadat, ''Allah yaptığımız duaları kabul etti. Erdoğan seçimi büyük zaferle kazandı. Her zaman mazlumların yanında olan bu lidere Allah uzun ömür versin.'' dedi.

- ''Seçim sonuçları dünya Müslümanlarını sevindirdi''

Afganistan merkezli Samarkand Derneği Başkanı Naim Mahdum, mazlumların yanında olan yardımsever lider Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını Türk halkına ve İslam dünyasına tebrik ettiğini bildirdi.

Seçim sonuçlarının dünya Müslümanlarını sevindirdiğini dile getiren Mahdum, Afganistan halkı olarak her zaman Erdoğan'ın yanında olduklarını vurguladı.

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